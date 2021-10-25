PKK'nın Yavi'de 28 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'un Çat ilçesi Yavi Mahallesi'nde Pkk terör örgütünün 28 yıl önce katlettiği 5'i çocuk 33 kişi, törenle anıldı.

Çat ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Yavi Mahallesi, 25 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerin sivil katliamlarından birini yaşadı. Mahalle kahvehanesinde genç ve çocukları, uzun namlulu silahlarla yaylım ateşine tutan teröristler, 5'i çocuk 33 kişiyi öldürdü. PKK'nın saldırısında ölen 33 kişi, katliamın 28'inci yılında törenle anıldı.

Vali Memiş ve beraberindekiler, törenin sonunda mezarları ziyaret ederek karanfil bıraktı. Törene katılanlar, 28 yıl önce hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarının başında dua etti.