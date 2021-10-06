PKK 6-7 Ekim olaylarında yakıp yıktı, devlet onardı

DİYARBAKIR (İHA) - HDP'nin çağrısının ardından terör örgütü Pkk yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle ülkeyi savaş alanına çevirdiği, 2 polisin şehit, 35 kişinin hayatını kaybettiği olayların üzerinden 7 yıl geçerken, teröristlerin yakıp yıktığı yerler devlet eliyle yeniden onarılarak halkın hizmetine sunuldu.

HDP'nin çağrısı üzerine başlayan olaylarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde ortalık savaş alanına dönmüştü. Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve birçok araca zarar verilmişti. 2 polisin şehit edildiği olaylarda Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla fakirlere kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 3 arkadaşının da aralarında bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetmiş, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 761 kişi yaralanmıştı. Terör örgütü yandaşlarının saldırılarında birçok ev ve iş yeri ile okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar oluşmuştu.

EĞİTİM YUVALARI HEDEF ALINDI

Terör örgütü yandaşlarının sokaklarda başlattığı eylemlerde eğitim yuvaları olan okullar hedef alınmıştı. Teröristler tarafından Mardin'de 36, Diyarbakır'da 34, Şırnak'ta 13, Tunceli'de 2, Mersin'de 3, Batman'da 4, Şanlıurfa'da 19, Bitlis'te 8, Bursa'da 2, Muş'ta 6, İstanbul'da 11, Bingöl'de 2, Hakkari'de 28, Siirt'te 13, Van'da 18, Gaziantep ve Adıyaman'da birer okul olmak üzere toplam 201 okulda terör örgütü yandaşlarının saldırıları nedeniyle hasar meydana gelmişti.

ZİYA GÖKALP MÜZESİNİ YAKTILAR

Diyarbakır sokaklarını savaş alanına çeviren teröristler Sur ilçesinde bulunan Ziya Gökalp Müzesini ateşe verdi. PKK'lı teröristlerce yakılan ve kullanılamaz hale getirilen Ziya Gökalp Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında imzalanan protokolle restore edilirken, tahribata uğrayan okullar ve kamu binaları, devletin sağladığı imkanlarla onarılarak kısa sürede eğitim-öğretime açıldı. TÜRSAB tarafından 1 milyon 814 bin lira bütçe ile 2016 yılında restorasyon çalışmaları tamamlanan Ziya Gökalp müze binası tamamlandıktan sonra bakanlığa teslim edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından teşhir ve tanzim için 1 milyon 490 bin lira harcanan müze, yürütülen çalışmalarla yeniden ziyaretçilere açıldı.

DİYARBAKIR

6-7 Ekim olaylarında savaş alanına dönen Diyarbakır'da teröristler tarafından yapılan saldırılarda Yasin Börü ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 65 vatandaş ile 14 güvenlik görevlisi yaralandı. Olaylarda 144 özel bina ve iş yeri, 16 kamu binası, 6 av bayisi, 17 özel ve kamu bankası, 4 okul, bir müze, 88 özel araç, 40 kamu aracı, bir parti binası ve 36 kent güvenliği kamerası zarar gördü. Valilik tarafından kent genelinde olaylarda zarar gören 73 esnafa ödeme yapılarak destek verildi.

"BİZ ARTIK DİYARBAKIR'IN OLAYLARIYLA DEĞİL, KÜLTÜR VE TURİZMLE ANILMASINI İSTİYORUZ"

Diyarbakır'da 2014 yılında terör örgütü mensupları tarafından Kobani bahanesiyle yakılan Ziya Gökalp müzesi restore edilerek vatandaşların ziyaretine açılırken, Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Başkanı Kenan Aksu, "Biz geçmişte yapılan yanlışlıklar, kötü eylemler veya yapılan bütün sıkıntılardan dolayı çok kötü günler geçirdik. Fakat normalleşme oldu, biz artık Diyarbakır'ın bunlarla anılmasını da istemiyoruz" dedi.

Diyarbakır'da 2014 yılından 6-8 Ekim olaylarından gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde PKK'lı teröristlerce yakılan ve kullanılamaz hale getirilen Ziya Gökalp Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında imzalanan protokolle restore edildi.

Aradan geçen 7 yıl acılar halen tazeliğini korurken, olaylar sırasından zarar gören Sur ilçesinde bulunan Ziya Gökalp Müzesi restorasyonu tamamladıktan vatandaşların ziyaretine açıldı.

"OLAYLARDA 50'YE YAKIN İNSAN HAYATINI KAYBETTİ"

Tarihi dokusuyla muhteşem bir yere dönüşen müze içerisinde açıklamada bulunan Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Başkanı Kenan Aksu, geçmişte yapılan bütün sorunlardan dolayı Diyarbakır olarak çok kötü günler geçirdiklerini belirterek, "Biz geçmişte yapılan yanlışlıklar, kötü eylemler veya yapılan bütün sıkıntılardan dolayı çok kötü günler geçirdik. Fakat normalleşme oldu, biz artık Diyarbakır'ın bunlarla anılmasını da istemiyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Ziya Gökalp Müzesi, olaylarda yakıldı daha sonra devlet tarafından restore edildi ve içerideki eşyalar tekrar onarılarak yapıldı. Bu tür şeylerle Diyarbakır'ın anılmasını istemiyoruz. Kötü günler geçirdik, yanlış şeyler yapıldı. Olaylarda müzeler, evler, kamu binaları zarar gördü ve 50'ye yakın insan hayatını kaybetti. Yapılanlar yanlış şeyler, biz bunları tasvip etmiyoruz. Artık Diyarbakır, kültürüyle, turizmle, tarihiyle ve müzeleriyle anılmasını istiyoruz. Bu kötü günleri biz geride bıraktık. İnşallah çok güzel günler Diyarbakır'ı bekliyor. Çünkü önemli bir şehirdir Diyarbakır, Zerzavan kalesiyle, Körtik tepesiyle, Surlarıyla, maneviyatıyla ve tarihiyle artık tanıtılsın. İnşallah böyle olaylarla karşılaşmayız ve hep güzel şeylerle anılmasını istiyoruz Diyarbakır'ın" diye konuştu.

SİİRT

Siirt'te olaylarda 5 sivil hayatını kaybetti, 17 sivil ile 20 emniyet mensubu yaralanırken, kamuya ait ilk ve orta dereceli 12 okul, kütüphane, halk eğitim merkezi, 4 sağlık merkezi, bir acil sağlık istasyonu ve erkek öğrenci yetiştirme yurdu yakılarak kullanılamaz hale getirildi.

Siirt'te 6-7 Ekim Kobani olayları hafızalardan silinmiyor

Siirt'te 6-7 Ekim Kobani olayları 2014'te terör örgütü PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği saldırıların üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen hafızalardan silinmiyor.

Şehir merkezinden başlayarak ilçelere yaşanan olaylarda 5 sivil hayatını kaybederken, 17'si sivil 38 kişinin yaralandı olaylarda 12 okul 4 sağlık merkezi ateşe verildi. Ayrıca erkek öğrenci yurdu, kuran kursu, halk eğitim merkezi acil sağlık istasyonu ve çok sayıda iş yeri yakılarak kullanılmaz hale getirildi.

Olayın görgü tanıklarından ve dönemin Kültür Turizm Müdürü Remzi Uslu, yaşananların büyük bir kabus olduğunu söyledi. Uslu, "Bilindiği üzere 2014 6-7 ekim olaylarında ilimizin de kara bir gün olarak geçen Kobani olayları yaşandı. Bu Kobani olaylarında en büyük kaybımız bölgenin en donanımlı kütüphanenin yanmış olmasıydı. Bu kütüphanenin yanmış olmasıyla birlikte devletimiz büyük yanmış olan kütüphanemizin 15 gün içerinde tabelalar asılarak faaliyete hizmete geçti. 50 bine yakın kitap vardı. Yanan kütüphanede bölgenin en donanımlı kütüphanesiydi. Kitapları dezenfekte eden 30 tane cihazımız vardı. Yanmış oldu. Allah devletimize zeval vermesin onun çok daha modernini 2022 yılında inşallah faaliyete girecek" dedi.

Olaylarda kültür hizmetlerinin ve sağlık birimlerinin yakıldığını belirten Uslu, "Benzer yerlerin yakılması tasvip edilen şeyler değil umarım ve dilerim Siirt'in ve Türkiye tarihinde böyle olayların yaşanmaması en büyük dilek ve temennimizdir" diye konuştu.

Siirt genelinde çıkan olaylarda 16 kişi tutuklanmıştı.

BATMAN

Batman'da gerçekleştirilen saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı. Olaylarda 6 kamu binası, 15 özel banka ve ATM, iki siyasi parti binası, 62 resmi ve özel araç, 91 iş yeri ve 5 evde hasar meydana geldi.

MARDİN

6-7 Ekim olaylarında Mardin'de 6 kişi hayatını kaybetti, 29 sivil ile 22 polis yaralandı, 14 otomobil, 69 polis aracı, kaymakamlık binaları, emniyet binaları, 36 okul, 6 siyasi parti ve 69 bina zarar gördü.

6-7 EKİM OLAYLARI MAĞDURU ÖZDEMİR: "O GÜNLERİ HATIRLAMAK İSTEMİYORUM"

Mardin'de 6-8 Ekim olaylarında terör yandaşlarının bir marketi aleve vermesinin ardından evi yanan Melek Özdemir, "O günleri hatırlamak istemiyorum" dedi.

Mardin'de 6-8 Ekim olaylarında birçok esnaf ve vatandaş mağdur oldu. Onlardan biri de 50 yaşındaki Melek Özdemir. Hastanede temizlik görevlisi olarak asgari ücretle çalışan Özdemir, olayların yaşandığı gün annesine misafirliğe gitmişti. Evinin altında bulunan marketin yandığı haberini alır almaz evin yolunu tutan Özdemir, eve geldiğinde her şeyin yandığını ve eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini gördü. O günleri hatırlamak istemediğini kaydeden Özdemir, yanan evi için yaptığı açıklamada, "Benim evim dünyamdı, dünyamı yeniden kuruyorum" diye konuştu. O günleri anlatırken zorluk yaşayan Özdemir, "Ama yine de anlatayım. Annemlerdeydim. Misafirlikteyiz, arkadaşlar telefon açtı evin yanıyor diye. Çıktım baktım evim yanıyor. Ben de bir marketin üstünde oturuyordum. Evim de yandı. Tabi bu olayda misafirlikteydim. Geldim, baktım market yanıyor. İtfaiye 1-2 saat sonra geldi. Sabaha kadar anca söndürebildiler. Bir evde olması gereken eşyaların hemen hemen hepsi vardı. Benim birikimimdi onlar. Zaten kiracıyım, hala kirada oturuyorum. Hastanede asgari ücretle çalışıyorum. Temizlik işçisiyim. Hemen hemen ev eşyalarının hepsi yandı, kullanılamaz hale geldi" şeklinde konuştu.

"KULLANILAMAZ HALE GELEN EVE 500 LİRALIK BİR RAPOR TUTULDU"

Kullanılamaz hale gelen ev için 500 liralık rapor tutulduğunu o parayı da almadığını ifade eden Özdemir, "O günden bugüne eşyalarımı yenileyebildim diyebilirim. Tabi asgari ücretle çalışıyor, yanında da ek iş yapıyorum yetiştirebilmek için. Yeni yeni dizebildim evimi. Bugünün şartlarıyla bütün ev eşyalarını almaya kalksam, alamam. Bu nedenle eşyalarımı ikinci el olarak aldım. Yavaş yavaş Allah büyüktür. Bir insanın evi onun dünyasıdır. O ev benim dünyamdı ve dünyamı yeni kuruyorum şimdi" ifadelerini kullandı.

ŞIRNAK

Şırnak'ta yaşanan olaylarda Cizre ilçesinde 30 kişi yaralandı. Ateşe verilmesi sonucu tahrip olan 13 okul ile yağmalanan 2 özel öğrenci yurdu, valilik tarafından kısa sürede onarılarak hizmete açıldı.

YARALAR KISA SÜREDE SARILDI

6-7 Ekim olaylarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri başta olmak üzere yurdun birçok yerinde teröristler tarafından açılan yaralar devlet eliyle sarıldı. Olaylarda yakılan ve yıkılan devlet kurumları hızlı bir şekilde onarılırken, devlet tarafından illere gönderilen ödeneklerle vatandaş ve esnafın zararları da karşılandı. Olayların yaşandığı illerde zarar gören esnafa yaklaşık 50 milyon lira tutarında ödenek aktarıldı.

(Abdulkerim Kantarcıoğlu - Sedat Irmak-Kübranur Atik –