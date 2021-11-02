Park cinayeti sanığı:  'Üzerime gelmeyin' deyip bıçağı bir kez savurdum

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, otomobilini park ederken tartıştığı Erkan Şahin'i (31) bıçakla öldüren Halil İbrahim Dörtkardeş'in (30) yargılanmasına başlandı. Ömür boyu hapsi istenen Dörtkardeş, ilk duruşmada, küfür edilip üzerine gelindiğini iddia ederek, 'Üzerime gelmeyin' deyip bıçağı bir kez savurdum. Yaralanan şahıs ve yanındaki 3 kişi beni kovalamaya başladı. Sonra bir taksiyi çevirerek olay yerinden uzaklaştım. Maktulü tanımam ve husumetim de yoktur" dedi.

Olay, 16 Haziran saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı, Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Dörtkardeş, apartman otoparkında araç parkı nedeniyle Erkan Şahin'le tartıştı. Tartışmadan sonra Dörtkardeş, evine çıktı. Erkan Şahin de bir süre sonra beraberindekilerle evine çıkarken asansördeki Dörtkardeş, iddiaya göre küfretti. Halil İbrahim Dörtkardeş üzerine yürüyen Erkan Şahin'i ekmek bıçağıyla ağır yaralayıp kaçtı. Erkan Şahin, komşuların çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Şahin, kurtarılamadı. Yakalanan Halil İbrahim Dörtkardeş ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Erkan Şahin'in eşi Halime Şahin ise olay anında evde olmadığını ifade ederek, "Apartman bahçesine girdiğim anda elinde bıçakla bana doğru koşan birini gördüm. Arkasında eşim ve birkaç kişiyi görünce bir şey olduğunu anladım. Omzumdaki çantamı çıkartıp adama savurdum ama denk gelmedi. Eşim koşarken elini batın bölgesine bastırıyordu. Şahıs gelen taksiye binip gidince eşim yere yığıldı" dedi. Şahin'in oğlu H.Ş. (15) ise sanığın asansörden çıkar çıkmaz babasına söz söyleyip, bıçağı savurduğunu ifade ederek, kovalamacanın ardından taksinin sanığı alarak uzaklaştığını öne sürdü. Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.