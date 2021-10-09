Pandemi ve Hibrit Eğitim Modeli Dolayısıyla Uyulması Gereken Kurallar | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi

BAU | Bahçeşehir Üniversitesi EN SAP Giriş BAU Hakkında Üniversite Hakkında Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanının Mesajı Rektörün Mesajı Tarihçe Sayılarla Bahçeşehir Vizyon ve Misyon BAU'da Spor Bilgi Edinme Mevzuat Klinik Araştırma Etik Kurulu BAU Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Kurum İç Değerlendirme Raporu Kalite Komisyonu Kararları Kurumsal Geri Bildirim Raporu İlkeler ve Politikalar Yönetim Mütevelli Heyeti Akademik Yönetim Yönetim Kurulu Senato Rektörlük Genel Sekreterlik BAU Global Eğitim Ağı (Foto Galeri) Beşiktaş Güney Kampüsü Beşiktaş Kuzey Kampüsü Galata Kampüsü Göztepe Kampüsü Future Kampüs Çatalca Kampüsü BAU Global Washington DC BAU Global Berlin BAU Global Batum BAU Global Kıbrıs Mentora Toronto Mentora College Medya Fotoğraf Galerisi Video Galeri Basın Odası Akademik Okullar Yabancı Diller Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Fakülte ve Bölümler Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hukuk Fakültesi İletişim Fakültesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Konservatuvar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tıp Fakültesi Yüksek Lisans & Doktora Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Lisansüstü Programları Ekonomi ve Finans Lisansüstü Programları Girişimcilik ve Pazarlama Lisansüstü Programları Hukuk Lisansüstü Programları İletişim Lisansüstü Programları İşletme Lisansüstü Programları Mühendislik Lisansüstü Programları Sağlık Lisansüstü Programları Sanat ve Tasarım Lisansüstü Programları Sosyal Bilimler Lisansüstü Programları Uluslararası Siyaset Lisansüstü Programları Yönetim Lisansüstü Programları Araştırma Merkezleri Araştırma ve Uygulama Merkezleri Uluslararası Akademik İlişkiler Araştırma Aday Öğrenci International Offices International Organization International Organization International Students International Students Erasmus & Exchange Students Erasmus & Exchange Students Öğrenci Haberler BAU Türkiye BAU Dünya Kurumsal Haberler Pandemi ve Hibrit Eğitim Modeli Dolayısıyla Uyulması Gereken Kurallar Yaşanmakta olan Covid-19 salgını sebebiyle, yetkili kurum ve kurullar tarafından tavsiye edilen tedbirlere azami ölçüde uymamız önemlidir. Toplum ve insan sağlığına uyulması, sorumlu birer birey, vatandaş ve BAU'lu olarak hepimizin sorumluluğudur. Geçtiğimiz birbuçuk yılı aşkın sürede fiziksel mesafelerle birbirimizden uzak kaldık. 2021-2022 öğretim yılında, pandemi şartlarında hibrit eğitimle yeniden bir araya geleceğimiz için mutluluk duyuyoruz. Bu birlikteliğin sürekliliği için; 1-Birinci önceliğimiz sizlerin sağlığıdır. Tüm çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin aşı olmalarını önemsiyoruz. Üniversite bünyesinde aşı noktaları kuran ilk üniversite olarak henüz aşı olmamış öğrencilerimizi gönüllülük esasıyla aşı noktalarımıza bekliyoruz. Aşı olmuş olsak bile maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami ölçüde uyulmalıdır. Sınıflarda, koridorlarda, kütüphanede, tedbirlere riayet etmemiz, hepimizin sağlığı açısından zorunludur.

2-Kampüslere girişlerde aksaklık yaşamamınız için st. bau. edu. tr deki profilinize süresiz HES kodlarınızı, kampüslere giriş yapmadan en az 6 saat önce tanımlamış olmalısınız. Bu sayede HES kodlarınız üniversite kimlikleriniz ile entegre edilecektir. Kampüslere girişte, Sağlık Bakanlığı sistemi ile entegre olan sistemimiz sayesinde kimlik kartlarınıza HES kodları ile aşı ve PCR testi bilgileri yüklenmiştir. Turnikeden öğrenci kartlarınızı okuttuğunuzda bu kontroller yapılmaktadır. Eğer bir sorun yaşarsanız güvenlik ile iletişime geçebilirsiniz. Sağlık Bakanlığı Sisteminden her gün öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın HES kodlarını ve risk durumlarını takip ediyoruz.

3-Bu süreç içerisinde üniversitemiz, Türkiye'nin ilk Hibrit Eğitim Merkezi'ni kurmuş, teknolojik altyapı yatırımlarını arttırmış olup hyflex sınıflar ve FlexiBAU Eğitim Modeli ile öncülüğüne devam etmektedir.

4-Derslerin işleniş tarzı, uzmanlık alanlarının farklılığı nedeniyle fakültelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Öğrencisi olduğunuz akademik birim tarafından yapılan duyuruları dikkatle takip ediniz.

5-Final, bütünleme ve tek ders sınavları kampüslerimizde yüz yüze yapılacak olup diğer değerlendirme araçlarının yöntemi ile ilgili bilgi dersin öğretim üyesi tarafından belirlenip syllabus ile duyurulacaktır.

6- S/R not dönüşümü yalnızca 2019-2020 akademik yılı bahar dönemi ve yaz okulu ile 2020-2021 akademik yılına ait özel bir nottu. 2021-2022 akademik yılında ve sonrasında uygulanmayacaktır.

7-Üniversitemizde seyreltilmiş sınıfların kapasitesi Bilim Kurullarının belirttiği kıstaslara göre, azami sınıf kapasitesinin 1/2'sidir. Her sınıfın seyreltilmiş kapasitesi belirlenerek derslik girişlerinde ilan edilmiştir.

8-Sınıflarda oturma düzeni güvenli mesafe kuralına göre belirlenmiş olup siz öğrencilerimizin bu kurallara uyması beklenmektedir. Dersi olmayan öğrencilerimizin sınıflara girmemeleri önemlidir. Bu, bir tercih değil, pandemi sebebiyle zorunluluktur. Öğrencilerimiz derslerde maskelerini çıkarmayacaklar; ancak öğretim üyelerimiz ders anlatırken maskesini, güvenli bir mesafede kalarak isterse, çıkarabilecektir.

9-Sınıflarda vaka çıkması durumunda hepimizin sağlığı ve güvenliği için Bilim Kurulumuzun koyduğu kurallar çerçevesinde hareket edilecektir.

10-Hibrit modelde, ders bir yandan sınıfta yüz yüze işlenecek, diğer yandan, öğrencilerimiz, eşzamanlı (senkron) ve çevrimiçi olarak derse katılabilecektir. Buna göre, bazı derslerimiz tamamen çevrimiçi işlenecek ve diğer derslerimiz ise hibrit (yüz yüze+çevrimiçi karması) olarak yürütülecektir. Öğrencilerimiz, derslerinin hibrit mi yoksa tamamen çevrimiçi mi olduğunu syllabuslardan görebilir. Lütfen syllabuslarınızı ilk hafta dikkatlice inceleyiniz. Syllabus kurallarına uymanın sizin sorumluluğunuz olduğunu unutmayınız.

11-Pandemi sebebiyle seyreltilmiş sınıflarda yapılacak eğitimde, öğrencilerimiz derslere bazı haftalar yüz yüze bazı haftalar online katılacaktır. İlgili yönlendirme dersin öğretim üyesi tarafından yapılacaktır. Örneğin, sınıf mevcutları salon kapasiteleriyle birlikte düşünülerek öğrenciler ikiye bölünüp birer hafta atlayarak yüz yüze derse gelebileceklerdir.

12-Öğrenci derslere yüz yüze katılmasının gerektiği haftalarda yüz yüze, online katılmasının gerektiği haftalarda online yoklamaya alınacaktır. Derslere katılım detayları syllabuslarda açıklanacak ve öğretim üyesi tarafından öğrencilere gerekli duyurular yapılacaktır.

13-Bir ders süresi azami 45 dakika yapılacaktır. Yüz yüze eğitim sırasında, blok ders yapılmayacaktır ve ders bitimlerinde bütün öğrenciler bina dışına, açık havaya çıkmaları önerilmektedir. Bu uygulama ile ders arası boyunca pencereler açılarak binanın havalandırılması sağlanacaktır.

14-Çevrimiçi yapılacak derslerde de 50 dakika ders, 10 dakika teneffüs kuralı devam edecek; blok derse ilişkin bir sınırlandırma da olmayacaktır. Etkileşimin ilk kuralı tüm tarafların iletişime açık olmalarıdır. Hibrit ve çevrimiçi derslerde etkileşimi ve derse odaklanmanızı arttırmak için derslerde öğrencilerimizin kameralarını açmaları zorunludur. Öğrencilerimizin ders dinlemeye hazır bir ortamda (arka planın sabit ve düz bir zemin olması) bulunması beklenmektedir. Kampüslerimizde çevrimiçi derslerinize katılımınızı sağlamak için "BringYourOwn Device Classroom"lar oluşturulmuştur.

15-Pandemi boyunca kullanmakta olduğumuz online iletişim kanalları bu süreçte de açık kalmaya devam edecektir. Hep birlikte kampüste olsak da tüm akademik ve idari birimlerimizle online görüşme yapabilirsiniz.

Pandeminin gidişatına göre bağlı olduğumuz yetkili mercilerden gelecek karar ve yönlendirmeler doğrultusunda yukarıdaki kararlarda değişiklik olabilir. Birinci önceliğimizin BAU Ailesinin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığı olduğunu bir kere daha hatırlatır hepinize sağlıklı ve başarılı bir dönem dileriz.

BAU Öğrenci Çözüm Merkezi ile 4442864 numaradan iletişime geçebilir help. bau. edu. tr den taleplerinizi iletebilirsiniz.

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