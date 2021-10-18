Ordu Valisi Sonel: Pandemide toplumda gevşeme gözlemliyoruz

ORDU (DHA) - ORDU Valisi Tuncay Sonel, salgın ile mücadeledeki en büyük düşmanın rehavet olduğunu belirterek, "Toplumda bir gevşeme ve rahat hareket etme tarzının olduğunu gözlemliyoruz. Önümüzdeki günlerden itibaren tüm kaymakamlarımızla, emniyet, jandarma, sağlık birimlerimizle birlikte sahada olacağız" dedi.

Ordu'da 'Covid-19 Pandemisi Değerlendirme' toplantısı düzenlendi. Ordu Valisi Tuncay Sonel başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda kentin koronavirüs tablosuyla ilgili değerlendirilmelerde bulunuldu. Bugüne kadar 1 milyon 216 bin 495 doz aşı yapılan Ordu'da en az iki doz aşı olmuş 12 yaş ve üzerinde yüzde 77,14'lük oranla Türkiye genelinde üçüncü sırada olduğu belirtildi. Toplantıda vaka artışı da masaya yatırıldı. Son 1 haftada en fazla vaka artışı görülen 5 il arasında yer alan Ordu, yeniden vaka oranının düşürülmesi için denetim kararı alındı.

Toplantıya telekonferans ile katılan ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri Covid-19 pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gerekenler konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdi.