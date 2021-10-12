Merkez İlçe Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısı Valimiz Mustafa Masatlı Başkanlığında Gerçekleştirildi

AMASYA (Habermetre) - Amasya Merkez ilçe köy ve mahalle muhtarları toplantısı Valimiz Mustafa Masatlı'nın başkanlığına gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Celil İnce, İl Genel Meclisi Üyeleri ve ilimizde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Çok kıymetli muhtarlarımız öncellikle hepiniz hoşgeldiniz. İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla ihtiyaç duyulduğunda muhtarlarımızla bir araya gelerek, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yapmış oldukları çalışmalar ve bu çalışmalar sonucu muhtarlarımızın ihtiyaç duyduğu hususlarla ilgili toplantılar yapıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de zaten halkın talep ve önerilerini ön planda tutan, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine ilişkin görüş ve önerilerine önem veren bir yönetim modelidir.

Muhtarlık ise halk ile devlet arasında bağ kuran köklü bir müessesedir. Muhtarlar bulundukları köy ve mahallelerde Devleti temsil etmektedirler. Bizler muhtarlarımızın iradesine, görüş ve önerilerine değer veren bir yönetim anlayışına sahibiz.

Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren tarımsal sulamada yaptığımız analizler neticesinde yol haritamızı belirlemiştik. Bu kapsamda 2020 yılındaki tarımsal sulama bütçemizi, 2021 yılında yaklaşık 8 kattan fazla arttırdığımızı büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Bu alanda kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı yapmış bulunuyoruz.

Bunların yanı sıra OSB'lerdeki genişleme çalışmalarımız da son aşamaya gelmiştir. Ayrıca İlimizin marka değeri ve turizmine önemli katkıları olan ve hali hazırda 4 olan coğrafi işaretlerimize Amasya Çöreği ile Baklalı Dolmayı eklediğimizi bilmenizi isterim. Kasım ayında ise coğrafi işaretli ürün sayımızı 8'e çıkarıyoruz.

İl Özel İdaremizin çalışma programı da yol, içme suyu ve altyapı projelerinde belirlediğimiz takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Salgın sürecinde ise okulların açılması ve sosyal hareketlilik sebebiyle vaka artışları yaşanmaktadır. Sizlerden ricamız görev yaptığınız köy ve mahallelerde vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaları konusunda bilgilendirmeniz ve teşvik etmenizdir. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmalarının ardından toplantıda yer alan il müdürleri tarafından kurumlarının çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Toplantının son kısmında ise köy ve mahalle muhtarları kurum müdürlerine sorular yönelterek, köy ve mahallelerinin taleplerini ilettiler.

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