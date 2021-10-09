Marmara Denizi'ndeki balıklarla ilgili çarpıcı araştırma! İlk gelen veriler uzmanları telaşlandırdı - Haberler
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Marmara Denizi'ndeki balıklarla ilgili çarpıcı araştırma! İlk gelen veriler uzmanları telaşlandırdı

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Marmara Denizi'ndeki balıklarla ilgili çarpıcı araştırma! İlk gelen veriler uzmanları telaşlandırdı

Müsilajın uzun süre etki gösterdiği Marmara Denizi'ndeki balıklarla ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı. Uzmanları telaşlandıran araştırmadan hamsi ve istavritte besin kompozisyonu ve et veriminin düştüğü, karides ve midyede patojen bakteri yükünün arttığı sonucu çıktı.

Yaz boyu müsilaj sorunu yaşayan Marmara Denizi'nden çıkan balıkların yenilip yenmeyeceği tartışması gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili çok sayıda araştırma gerçekleştirilse de vatandaşın aklındaki soru işaretleri henüz tam anlamıyla giderilemedi.

TÜBİTAK "Müsilaj Araştırmaları Özel Çağrısı" kapsamında önerilen araştırma projelerinden bilimsel olarak desteklenmesine karar verilen 37 projeden biri olan "Marmara Denizi'nden Avlanan Su Ürünlerinde Müsilajın Halk Sağlığı Bakımından Etkilerinin Değerlendirilmesi" projesi İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nuray Erkan ve ekibi tarafından yürütülüyor.

Marmara Denizi'ndeki balıklarla ilgili çarpıcı araştırma! İlk gelen veriler uzmanları telaşlandırdı

Projenin detaylarına ve bu zamana kadar yaptıkları incelemelerde elde ettikleri bulgulara ilişki bilgi veren Prof. Dr. Nuray Erkan, müsilaj ile "Denizden çıkan balık yenir mi? Bir hastalık yapıcı etken var mı?" düşüncesiyle halkta bir tedirginlik oluştuğunu belirtti.

Marmara Denizi'ndeki balıklarla ilgili çarpıcı araştırma! İlk gelen veriler uzmanları telaşlandırdı

Denizdeki balıkta, halkın sağlığını tehdit edecek unsurları mikrobiyal ve kimyasal tehlikeler olarak sıralayan Prof. Dr. Erkan, konuyu bu proje özelinde değil, müsilaj öncesinde de incelediklerini, dolayısıyla bir kıyasın mümkün olduğunu söyledi.

Balıkçılığın 1 Eylül'de başladığını ve ilk örneklemeleri yaparak birinci ay sonuçlarını aldıklarını belirten Nuray Erkan, şu bilgileri aktardı:

"Özellikle dip balıklarında, stabil yaşayan karides, midye gibi canlılarda geçmişe göre mikrobiyal yük artmış durumda. Ekosistemde birincil üreticiler dediğimiz fitoplanktonların aşırı çoğalması, var olan kirlilikten dolayı bu canlıların strese girmesi sonucu salgıladıkları müsilaj, balık, balık larvası, yumurtası, karides, midye gibi canlıların üzerini kaplayarak hem oksijensiz bıraktı hem yeterince beslenmelerine engel oldu hem de onların hareket serbestliğini engelledi. Bu canlılar o ortamda müsilajın taşıdığı kirliliğe özellikle mikrobiyal kontaminasyona maruz kaldılar. Eskiden 1-2 tür patojen buluyorsak şimdi 3-4 tür patojen buluyoruz.

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Haber: Marmara Denizi'ndeki balıklarla ilgili çarpıcı araştırma! İlk gelen veriler uzmanları telaşlandırdı - Haberler
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