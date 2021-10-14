MANSUR YAVAŞ'A 13 EKİM'DE ANLAMLI ÖDÜL

ANKARA (Habermetre) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın Başkent oluşunun 98. yıl dönümünü tüm gün süren çeşitli etkinliklerle kutladı. Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Kulübü Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği "Mazlum Dünyanın Kalbi, Başkent Ankara Galası"nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "Ankara'ya Değer Katanlar" ödülü verildi. Ankara Kent Konseyi (AKK) Gençlik Parkı'nda "Ankara Projeleri Sergisi"ne, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ise Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Salonu'nda Kent Orkestrası ve Sümer Ezgü'nün özel konserine ev sahipliği yaptı. Yavaş, konseri üniversiteyi Ankara'ya okumaya gelen öğrencilerle birlikte izledi.

Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünde renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

13 Ekim kutlamaları kapsamında Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği iş birliğiyle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Mazlum Dünyanın Kalbi, Başkent Ankara Galası"nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "Ankara'ya Değer Katanlar" ödülü verildi.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Gençlik Parkı'nda "Ankara Projeleri Sergisi" ile Başkentlileri buluştururken, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen "Ankara'nın Başkent Oluşunun 98. Yılı Özel Konseri"nde ise ünlü sanatçı Sümer Ezgü, Ankara Kent Orkestrası ile sahne aldı.

YAVAŞ ANKARA'YA DEĞER KATANLAR ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği tarafından düzenlenen 'Mazlum Dünyanın Kalbi, Başkent Ankara Galası'nda Ankara'ya Değer Katanlar ödülü, 21 ülkeden ve 32 belediye başkanı arasından '2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'ne layık görülmesi nedeniyle verildi. Ödül törenine katılan Yavaş, şöyle konuştu:

"Göreve gelmeden önce birçok eleştirilerde bulunduk. Ankara'da yapılan yanlışları ortaya koyduk. Dolayısıyla biz bu yanlışları yapmamalıydık. Çünkü Ankara, milli mücadelenin kalbi ve karargahı. Ankara'nın değerli seçmenleri 5 yıllığına Ankara'yı yönetme şerefini bana bahşetmiş. O zaman böyle kutlu bir şehirde bir belediye başkanının ona göre davranması lazımdı. Ne yapılmalıydı? Ankara halkının paraları boşa götürmemeliydi, şeffaf olunmalıydı, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılmalı, ortak akla önem verilmeli, kimseyi ötekileştirmeden şehri yönetmeli, aç, açık kimse kalmamalı, hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli ve okullarından mahrum kalmamalıydı. Biz bunları yaptık, bunlar üzerine çalıştık. "

'2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü pandemi döneminde gerçekleştirilen uygulamalar, şeffaf yönetim ve eşit hizmet anlayışıyla yapılan çalışmalar nedeniyle kazandığını vurgulayan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pandemi döneminde yaptıklarımızla şu duyguyu Ankara halkının kalbine yerleştirdik: Kim darda kalırsa, açıkta kalırsa biliyor ki arkasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediye başkanlarımız var. Bu yaptığımız çalışmalar dünyada çok ilgi gördü. Her şeyden evvel Ankara halkı bizi bu koltuğa oturttu. Sizlere hizmet etmemize vesile oldu. Bu nedenle buna emek veren, oylarıyla olsun, çalışmalarıyla olsun destek olan herkese minnettarım. O insanların sayesinde bizler de geçmişin karanlıklarını ortadan kaldırırken, belediye başkanlığının nasıl yapılacağını Ankaralılara gösteriyoruz. Oy versin vermesin herkes şu anda Ankara'da güvenli bir şekilde ötekileştirilmeden, bizlere güvenerek konfor içinde yaşıyor. "

Ankara'nın cumhuriyet tarihindeki önemine vurgu yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da, "Ankara hem kurtuluşu hem de kuruluşu temsil eder. Ankara hem Kurtuluş Savaşı'nın merkez karargahı hem de yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı şehir olmuştur. Ankara'nın başkent oluşuna emperyalist ülkeler şiddetle karşı çıkmış, uzunca bir süre büyükelçiliklerini İstanbul'da tutmuşlardır. Ankara emperyalizme karşı bir inadın, meydan okumanın ve güçlü bir iddianın şehridir. Atatürk için Ankara cumhuriyetle özdeştir. Yani Ankara cumhuriyet demektir" ifadelerini kullandı.

Törende konuşma yapan Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özarslan ise 5-13 Ekim tarihlerini 'Uluslararası Başkent Ankara Haftası" olarak kutlandıklarını belirterek, "Artık Türkiye'nin başkenti neresidir diye sorulduğunda tüm dünyada insanların tereddüt etmeden Başkent Ankara diye cevap vermelerini istiyoruz. Son 20-30 yıldır maalesef Ankara'mız içine kapandı. Uluslararası etkinlikler yapmayan bir şehir durumuna geldi ve hatta ulusal etkinliklerimizi dahi kaybettik. Dolayısıyla Ankara uluslararası etkinlikler yapmayı hak eden, zira başkentliği dişiyle tırnağıyla kazanmış 'mazlum dünyanın kalbi' olmayı bileğinin hakkıyla kazanmış bir şehir" dedi.

BAŞKAN YAVAŞ SÜMER EZGÜ VE KENT ORKESTRASI'NIN KONSERİNİ ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE İZLEDİ

Gün boyu büyük bir coşkunun ve heyecanın yaşandığı Başkent'te 98. yıl dönümü kutlamaları özel bir konserle devam etti.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Salonu'nda "Ankara'nın Başkent Oluşunun 98. Yılı Özel Konseri"ne ev sahipliği yaptı. Ünlü sanatçı Sümer Ezgü'nün, Şef Kemal Günüç yönetiminde Ankara Kent Orkestrası ile verdiği konser, Kent Orkestrası'nın da 2021-2022 sezonunun ilk konseri oldu.

FOMGET Halk Dansları Topluluğu'nun yer aldığı, halayların çekildiği program ABB TV'den de canlı olarak yayınlanırken, konseri izleyen Başkentlileri türküleriye coşturan Sümer Ezgü, "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çabasıyla Ankara ülkemizin başkenti, ülkemizi birleştiren bir yer oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu, özgürlüğünü ilan ettiği bir yer oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kimliğinde bütün Ankaralıları bu güzel ve coşkulu günde kutluyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı konserde Başkent'e üniversiteyi okumaya gelen yüzlerce öğrenci de misafir edildi. Konseri öğrencilerle birlikte izleyen Yavaş, yoğun ilgi gördüğü öğrencilerle sık sık selfi çektirdi.

"MANSUR YAVAŞ BİZE BEBEK GİBİ AİLEMİZ GİBİ BAKIYOR"

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliklere katılmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden öğrenciler ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Gamze Kara: "Ankara'dan çok memnunum. Üniversite Ankara'da okunur. Herkes burayı 'gri şehir' olarak biliyor ama öyle değil. Türkiye'nin kalbi burası. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü Mansur Yavaş bize burada bebek gibi, ailemiz gibi bakıyor. Gerçekten bebek gibi hissediyoruz kendimizi. Her şeyimizle ilgileniyor. Eğlencemize kadar ilgileniyor, daha ne yapsın bizim için. "

Songül Dumupınar: "Daha önce çok konsere gitmedim. O yüzden bu tür etkinliklere meraklıyız. Ortam güzel, eğlenceli. Ankara çok güzel bir şehir ve başkent olmaya layık bir kent. "

-Hatice Soylu: "Mansur başkanımız sağ olsun burada sürekli etkinliklere katılıyoruz. Geziyoruz, dolaşıyoruz ve sosyalleşiyoruz. Ankaralılar çok sıcak, bize çok iyi davranıyorlar. Tam bir öğrenci şehri. "

-İrem Nur Adıyaman: "Sayın Mansur Yavaş'ın tahsisi ettiği yurtlarda kalıyoruz. Buraya onu görmeye geldik. "

-Eda Nur Kaya: "Manisa'dan geliyorum. Hacettepe Üniversitesini kazandım. Bence Ankara Türkiye'nin en güzel şehri. "

-Büşra Koçanay: "Başkentli olmak, Başkent'te okumak çok güzel bir duygu. Türkiye'de bir üniversite okunacaksa kesinlikle Ankara'da okunmalı. Ben Ankara'da okuduğum için çok gururluyum. "

-Recep Öz: "Sümer Ezgü severek dinlediğimiz bir halk sanatçısı. Ayrıca bugünkü programda halk dansları topluluğunun gösterisi de var. Biz de ilgileniyoruz halk danslarıyla. İlgimizi çektiği için geldik. Ankara tam bir öğrenci şehri diyebiliriz. "

-Mustafa Kemal Kuzu: "İzmirliyim, üniversite okumak için Ankara'ya geldim. 2, 5 haftadır buradayım. Ankara'nın başkent olması Ankara'ya çok şey katmış. Bu katkılar sayesinde buradayım. Ankara'da olduğum süre içerisinde düzenlenen konser ve etkinliklerin hepsine katıldım. Umarım daha fazla konser ve tiyatro etkinlikleri gerçekleştirilir. Mansur Yavaş'a bize bu tür imkanları sağladığı için çok teşekkür ederim. "

-Firdevs Acartürk: "Başkent olmak Ankara'ya çok yakışıyor. Burada okuduğum için çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Mansur başkanımız burada. Onun için de kendimi çok şanslı hissediyorum kendimi. "

-Merve Sevimli: "Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Onun sayesinde böyle imkana, böyle bir şehirde yaşama şansına sahip olduk. Ben Ankara'da okuyorum. Ankara her şeyiyle muhteşem bir şehir. Kültür etkinlikleriyle insanı donatıyor. Mansur Yavaş başkanımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. "

ANKARA KENT KONSEYİ'NDEN 98. YILA ÖZEL PROJE SERGİSİ

Ankara Kent Konseyi, Gençlik Parkı'nda 98. yıla özel hazırlanan "Ankara Projeleri Sergisi"ne ev sahipliği yaptı.

Dokuz üniversitenin iç mimarlık ve çevre tasarımı, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj, şehir ve bölge planlama bölümlerinde eğitim görmekte olan öğrencilerin stüdyo çalışmalarından oluşan Ankara konulu serginin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Başkentlileri buluşturan sergi, 27 Aralık 2021 tarihine kadar açık olacak.

AKK ATA'NIN HUZURUNDA

Ankara'nın 13 Ekim 1923'de TBMM tarafından başkent ilan edilişinin 98. yılında Ankara Kent Konseyi de Ata'nın huzuruna çıkarak saygı duruşunda bulundu.

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK Yürütme Kurulu üyeleri, AKK bileşenleri, Çalışma grubu ve Meclis sözcülerinden oluşan heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Yılmaz, deftere yazdığı düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"Aziz Atatürk, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıldönümü vesilesi ile huzurunuzda bulunmanın gurur ve mutluluğunu büyük bir heyecanla yaşıyoruz. Ankara bizlere en büyük armağanınız olan cumhuriyetin aydınlatıcı gücü ve son dönem ortaya konulan bereket, huzur ve katılımcılık iradeleri ile dünya başkentleri arasındaki müstesna yerini pekiştirmiştir. 13 Ekim 1923'te TBMM tarafından başkent ilan edilen Ankara, Cumhuriyet'in ortaya koyduğu çağdaşlık anlayışı ile bugün üretimin, tarımın, turizmin, kültürün ve sanatında başkenti olmak için çok büyük çabalar sarf etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'sı olarak kalması için adanmışlar topluluğu olarak çalışmaya devam edeceğimizi belirterek, 6 milyon Başkentli adına şükranlarımı sunuyorum. Büyük Atatürk; bizlere emanetiniz olan Ankara, zat-ı alinize minnettardır. Ruhunuz şad olsun. "

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