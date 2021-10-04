Malazgirt'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malazgirt'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği düzenlendi

AA / Veysel Eşin - Haberler | Güncel
Malazgirt'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte sala ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, din görevlilerine olan teveccühün artırılması ve camilerin toplum hayatındaki yerinin daha iyi anlatılabilmesi için uzun yıllardır Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Demirtaş, kentte bir hafta boyunca bu kapsamda etkinliklerin düzenleneceğini belirtti.

Emekli olan imamlara ve başarılı müftülük personeline Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın tarafından plaket takdim edildi.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, MHP İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Bayram Kartal, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri ve din görevlileri katıldı.

Malazgirt'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği düzenlendi

Malazgirt'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği düzenlendi

Malazgirt'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği düzenlendi

Malazgirt'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği düzenlendi

AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri
Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını 'halka hizmet' olarak paylaşması tepki topladı

Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını "halka hizmet" olarak paylaşması tepki topladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Bergen Pınar Deniz Bülent Ersoy
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ekrem İmamoğlu Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Malazgirt'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 19:44:20. #1.17#