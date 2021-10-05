League of Legends Dragonmancer kostüm serisi duyuruldu: Yasuo'ya 2 kostüm geliyor! - Haberler
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League of Legends Dragonmancer kostüm serisi duyuruldu: Yasuo'ya 2 kostüm geliyor!

Playerbros - Haberler | Gamegar
League of Legends Dragonmancer kostüm serisi duyuruldu: Yasuo'ya 2 kostüm geliyor!

Dragonmancer kostüm serisinde Yasuo, Kai'Sa, Karma, Volibear ve Thresh yer alacak.

League of Legends, 11.21 ve 11.22 yamaları ile gelecek olan yeni kostüm setini duyurdu. Dragonmancer adında olacak yeni kostüm serisi beş şampiyon için çıkış yapacak. Bununla birlikte şanlı Blitzcrank kostümü 2021 yılında Altın ve üstü liglerde yer alan oyunculara verilecek.

Dragonmancer kostüm serisinde Yasuo, Kai'Sa, Karma, Volibear ve Thresh yer alacak. Volibear'ın prestijli bir cilt görünümü de olacak, Yasuo ise bu dış görünümünden farklı versiyonuna sahip olacak. Şanlı Blitzcrank ise 11.22 yaması ile birlikte çıkacak.

Riot Games, her yıl Dragonmancer kostüm serisi yayınlar. Kostüme yer verecek şampiyon genellikle sezon boyunca sahip olduğu genel etkiye göre seçilir.

Dragonmancer Kostüm Serisi

Dragonmancer Kai'Sa

Dragonmancer Karma

Splash Art şu anda bulunmuyor. Yayınlandığında güncellenecektir.

Dragonmancer Thresh

Dragonmancer Volibear

Truth Yasuo

Dream Yasuo

Prestige Dragonmancer Volibear

Victorious Blitzcrank

Yeni kostüm serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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Haber: League of Legends Dragonmancer kostüm serisi duyuruldu: Yasuo'ya 2 kostüm geliyor! - Haberler
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