League of Legends Dragonmancer kostüm serisi duyuruldu: Yasuo'ya 2 kostüm geliyor!
Dragonmancer kostüm serisinde Yasuo, Kai'Sa, Karma, Volibear ve Thresh yer alacak.
League of Legends, 11.21 ve 11.22 yamaları ile gelecek olan yeni kostüm setini duyurdu. Dragonmancer adında olacak yeni kostüm serisi beş şampiyon için çıkış yapacak. Bununla birlikte şanlı Blitzcrank kostümü 2021 yılında Altın ve üstü liglerde yer alan oyunculara verilecek.
Dragonmancer kostüm serisinde Yasuo, Kai'Sa, Karma, Volibear ve Thresh yer alacak. Volibear'ın prestijli bir cilt görünümü de olacak, Yasuo ise bu dış görünümünden farklı versiyonuna sahip olacak. Şanlı Blitzcrank ise 11.22 yaması ile birlikte çıkacak.
Riot Games, her yıl Dragonmancer kostüm serisi yayınlar. Kostüme yer verecek şampiyon genellikle sezon boyunca sahip olduğu genel etkiye göre seçilir.
Dragonmancer Kostüm Serisi
Dragonmancer Kai'Sa
Dragonmancer Karma
Splash Art şu anda bulunmuyor. Yayınlandığında güncellenecektir.
Dragonmancer Thresh
Dragonmancer Volibear
Truth Yasuo
Dream Yasuo
Prestige Dragonmancer Volibear
Victorious Blitzcrank
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