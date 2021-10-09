Kurt saldırısında 60 keçisi öldü, 'Daha borçlarını verememiştik' diye ağladı

ÇORUM'da aç kalan kurtlar, merada otlayan keçi sürüsüne saldırırken, 60 keçi öldü. Keçilerinin başında gözyaşı döken Aynur Gözübüyük, "Çok üzgünüm, üzüntüden ölmek üzereyim. Daha borçlarını bile verememiştik. Evlendirecek 3 oğlum var. Emeklerimiz boşa gitti" dedi.

Olay, dün merkeze bağlı Yakuparpa köyünde meydana geldi. Merada otlayan keçilerinin köye dönmediğini fark eden Hüseyin ve eşi Aynur Gözübüyük, arazide aramaya çıktı. Gözübüyük çifti, 3 kilometrelik arazide 60 keçisini de parçalanmış olarak ölü buldu. Keçilerin, kurt saldırısına uğradığı belirlendi.