Körfez'de yatların imbatla dansı başlıyor

KÖRFEZ, KOCAELİ (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-17 Ekim tarihlerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenecek İzmir Körfez Festivali tüm deniz tutkunlarını İzmir'de buluşturuyor. Denizdeki rekabete konserler, gösteriler ve birbirinden keyifli etkinlikler eşlik edecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "spor kenti İzmir" vizyonu doğrultusunda 15-17 Ekim tarihleri arasında 4. İzmir Körfez Festivali düzenleniyor. İzmir Körfezi üç gün boyunca optimist, kano ve yüzme etkinlikleri ile 16 ve 17 Ekim'de İzmir Arkas Körfez Yarışları'na sahne olmaya hazırlanıyor.

İzmir Körfez Festivali Gündoğdu Meydanı ve Bayraklı'da sanatçıların, gösteri ekiplerinin yer alacağı sahnelerde gün boyu devam edecek. Festival kapsamında söyleşiler, kıyı ve deniz temizliği de yapılacak.

Körfez boyunca izlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğindeki İzmir Körfez Festivali, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Arkas Holding, Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK), İZDENİZ, İZFAŞ ve Grand Plaza desteğiyle düzenleniyor. 300'den fazla teknenin üçgen rotalarda iki gün boyunca mücadele edeceği İzmir Arkas Körfez Yarışı, Gündoğdu Meydanı ve Alsancak Vapur İskelesi arasında, Göztepe Vapur İskelesi'nden Konak Vapur İskelesi'ne, Alaybey'den Bostanlı Vapur İskelesi'ne kadar sahil boyunca izlenebilecek.

"İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendireceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, festivalin her yıl daha da büyüdüğünü ve İzmir'in simgelerinden biri haline geldiğini belirterek "İzmir, bir deniz kentidir. İzmirliler daima denizle iç içe bir yaşam sürdüler. Biz bu ilişkinin daha da güçlenmesi için çalışıyoruz. Bu festival, bu hedefimiz için çok güçlü bir etkinlik. İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendirmek, Körfez'deki hareketliliği arttırmak, karadan denize değil, denizden karaya bakmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ise "Bu sene dördüncüsü düzenlenen İzmir Körfez Festivali kapsamında yaptığımız İzmir Arkas Körfez Yarışı için çok heyecanlıyım. Elbette esas istediğimiz İzmir Körfezi'nde sürekli yelken yapılmasını sağlamak. Bunun için bu yolda bize destek veren hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hem Türkiye Yelken Federasyonu'na hem EAYK'a hem de yarışa katılıp körfezi renklendirecek yelkencilere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kano eğitimi de var

Festivalin ilk günü olan 15 Ekim Cuma 12. 00-20. 00 arası vapur iskeleleri ve gemilerde sokak sanatçılarının performansları olacak. 16. 00'da Tarihi Havagazı Fabrikası'nda milli windsurf sporcusu Çağla Kubat ile milli kitesurf sporcusu Bilge Öztürk söyleşileri var. 16 Ekim Cumartesi ise 11. 00'de İnciraltı Kent Ormanı'nda kıyı temizliği ve Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda ücretsiz kano eğitimi var. 13. 00'te İzmir Arkas Körfez Yarışları başlatılacak. 16. 00 ile 19. 00 arası ise Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda kano yarışı yapılacak. 17. 30'da Konak Pier ve Gündoğdu Meydanı arasında karadan ve denizden kortej var. Hemen ardından halk oyunları gösterisi ve 18. 10'da Gündoğdu Meydanı'nda açılış töreni olacak. 18. 15'te Gündoğdu Meydanı'nda Pop Orkestrası konseri, 20. 00'de ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ise Kabardinka Dans Grubu gösterisi izleyiciyle buluşacak.

Göksel sahne alacak

17 Ekim Pazar günü 10. 00-12. 00 arası Gündoğdu Meydanı ile Pasaport Mendirek İçi arasında kıyı temizliği var. 10. 00-12. 00 ile 16. 00-19. 00 arasında Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda kano eğitimi yapılacak. 10. 00'da ise Güzelbahçe mavi bayraklı plajda yüzme yarışı var. 18. 30'da Bayraklı'da halk oyunları gösterisi, aynı saatte Gündoğdu Meydanı'nda ise Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu konseri var. 19. 30'da Bayraklı'da Positive Live Project konseri İzmirliler ile buluşurken, 20. 30'da Gündoğdu Meydanı'nda Göksel sahne alacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri