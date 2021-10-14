MERSİN (İHA) - Kızkalesi'nin kara uzantısı 'Korykos Kalesi' turizme kazandırılıyor

Mersin Üniversitesi, deniz içindeki konumuyla sadece Mersin'in değil, Türkiye'nin tarihi simgelerinden biri olan Kızkalesi'nin kara uzantısı olan Korykos Kalesini de turizme kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor

MERSİN - Mersin Üniversitesi, deniz içindeki konumuyla sadece Mersin'in değil, Türkiye'nin tarihi simgelerinden biri olan Kızkalesi'nin kara uzantısı olan Korykos Kalesini de turizme kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Üniversitenin danışmanlığında Mersin Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kazı çalışmalarının bu yılki bölümü sona ererken, orta vadede kalenin sağlamlaştırılarak turizme açılması ve bölgenin bir açık hava müzesi haline getirilmesi hedefleniyor.

Mersin'in Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesinde kıyıdan yaklaşık 600 metre uzaklıkta bir adacığın üzerine 1199 yılında I. Leon tarafından yaptırılan Kızkalesi'nin karadaki bölümü olan Korykos Kalesi de turizme kazandırılıyor. Karadaki kalede geçen yıl Mersin Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan kazı çalışmaları, bu yıl Mersin Üniversitesi danışmanlığında gerçekleştirildi. Mersin'in simgesi olan ve önemli bir turizm potansiyeli bulunan Kızkalesi'nde tarihin izlerinin, Mersin Üniversitesi danışmanlığında yürütülen çalışmalarla gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor.

Bu çerçevede, Mersin Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Şener Yıldırım'ın bilimsel danışmanlığında Kızkalesi'nin kara uzantısı olan Korykos Kalesinde bu yılki kazı çalışmaları sona erdi.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Murat Gizir, Mersin Müze Müdürü Songül Ceylan Bala ve öğretim üyeleri ile birlikte kalede gerçekleştirilen kazı çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

"Çalışmalar sonucunda Mersin'in bir turizm merkezi olacağına eminiz"

Rektör Çamsarı, burada yaptığı açıklamada, Mersin Üniversitesi olarak bölgedeki bütün kazı alanlarında aktif olarak yer aldıklarını belirterek, Kızkalesi'nde gerçekleştirecekleri projelerle de Mersin turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr. Çamsarı, "Bugüne kadar burada tam bir kazı ve restorasyon çalışması yapılmadı. Biz de hem deniz ve hem de kara kalesiyle ilgili bir proje yapmak istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığından da destek alırsak, burada kazı çalışmaları yoğun bir şekilde başlayacak. Üniversitemiz, bölgedeki bütün kazı alanlarında aktif olarak yer alıyor ve bununla da gurur duyuyoruz. Kızkalesi'ndeki çalışmaların da üniversitemiz bünyesinde devam etmesini istiyoruz. Bu noktada da hem yerel belediyelerimizden hem de bölge halkından destek bekliyoruz. Çalışmalar sonucunda Mersin'in bir turizm merkezi olacağına eminiz" dedi.

"Amacımız, kaleyi sağlamlaştırmak ve yeniden turizme kazandırmak"

Kızkalesi'nin kara uzantısı olan Korykos Kalesindeki kazı çalışmalarının bilimsel danışmanlığını yürüten Dr. Öğr. Üyesi Şener Yıldırım da "Korykos Antik Kenti, Helenistik dönemde güçlenmeye başlayan bir yerleşim alanı. Kara tarafındaki kalenin bulunduğu yer, kentin liman girişi. 11. yüzyılın sonuna geldiğimizde Bizans döneminde bir kale inşa ediliyor ve kale Kilikya Ermeni Krallığı zamanında daha da güçlendiriliyor. Amacımız, geçirdiği savaşlar ve zamanın yol açtığı tahribatı ortadan kaldırarak kaleyi sağlamlaştırmak ve yeniden turizme kazandırmak" diye konuştu.

Kızkalesi'nin Mersin'in simgesi olduğunu ifade eden Yıldırım, "Kalede ilk kez geçtiğimiz yıl dış ve iç surlarda Müze Başkanlığı tarafından bir kazı çalışması yapıldı. Bu yıl da yine Müze Başkanlığı tarafından yürütülen ve benim de bilimsel danışmanlığımı yaptığım bir kazı çalışması yapılıyor. Kısa süre çalıştık ve bu sezonu tamamladık. Önümüzdeki yıl çalışmalara devam edeceğiz. Orta vadede ise kalede hem sağlamlaştırma çalışmaları hem de kazı çalışmaları devam edecek. Kızkalesi, Mersin'in simgesi ve biz de burayı bir açık hava müzesi haline getirip, kentin turizm potansiyelini daha üst noktalara çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.