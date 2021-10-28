Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerine 2 bin fidan dikildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Hacılar ilçesinde Erciyes Dağı eteklerindeki Kefeli mevkisinde 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Şehmus Günaydın, Orman Bölge Müdürlüğünce Hacılar Kefeli mevkisinde düzenlenen fidan dikim etkinliğindeki konuşmasında ağaçlandırmanın önemine değinerek, Büyükşehir Belediyesince yapılan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi etrafında da ağaçlandırma çalışması gerçekleştirileceğini belirtti.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin dünya markası olmaya başladığını anlatan Günaydın, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Bu coşkuya, heyecana bütün hemşerilerimizin ortak olması için de çağrıda bulunuyoruz. Bugünden itibaren evlerimizi, iş yerlerimizi şanlı bayrağımızla donatalım. Biz geçen senelerden de biliyorsunuz, her yıl 28 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında artık Kayseri'de ağaç dikmeye başladık." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da geleceği korumak ve yarınlara daha yeşil bir Kayseri bırakmak için ağaçlandırma çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Güzel bir gündeyiz. Cumhuriyet Bayramı'mızın arifesindeyiz. Cumhuriyetin ruhuna layık bir şekilde 98'inci yıldönümünü kutlayıp inşallah 100'üncü yıldönümüne hazırlanacak şekilde de gayretlerimizi sürdürüyoruz. Daha nice yüz yıllara diye dua ve temennide bulunuyoruz. Cumhuriyet birlik, beraberlik, dayanışma demek. Ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma, eriştirme demektir. Orman konusunda da aynı duyarlılıkla, Erciyes'imizi adeta bir yeşile döndürme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah 11 Kasım 2021'de 1 milyon civarında ağacı ve tohumu toprakla buluşturacağız."

Konuşmaların ardından 2 bin fidan dikildi. Çalışmalar kapsamında Hacılar Kefeli mevkisinde 120 bin fidanın toprakla buluşturulması amaçlanıyor.

Etkinliğe, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ile çok sayıda kişi katıldı.

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