Kayınvalidesini 10 yerinden bıçakladı, müebbet hapis cezası 8 yıla indirildi

BURSA (DHA) - BURSA'da, tartıştığı kayınvalidesi Fatma Muslu'yu (52) 10 bıçak darbesiyle yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Mert E. (29), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin eksik olması ve öldürme kastının teşebbüste kalmasını göz önünde bulundurup, 'iyi hal' indirimi uygulayarak, hapis cezasını 8 yıl 4 aya indirdi. Mert E., tahliye edildi.

Olay, ocak ayında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. 8 yıllık evli olan Mert E. ile eşi K.E. arasında iddiaya göre ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından K.E., annesi Fatma Muslu'nun evine gitti. Kayınvalidesinin evine giden Mert E., eşiyle yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mert E., kayınvalidesi Muslu'yu 10 yerinden bıçakladı. Fatma Muslu kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan Mert E. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.