Kahramanmaraş'ta 100 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta 100 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı

AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Kültür Sanat
Kahramanmaraş'ta 100 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi tarafından 100 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi.

ONİKİŞUBAT, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi tarafından 100 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yüzünüz Gülsün" projesi kapsamında temin edilen 100 tekerlekli sandalyenin dağıtımı için EXPO 2023 rekreasyon alanında tören düzenlendi.

Hediye edilen tekerlekli sandalyelerin üzerinde şehit isimleri yer aldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Onikişubat Belediyesinin bu projesinin son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Yardımlaşmanın önemine işaret eden Özdemir, "İnsanlara yardım etmek ve yumuşak huylu olmak çok önemli. Bakıyorum bu tekerlekli sandalyelerle sadece onların hayatlarına dokunmuyoruz. Aynı zamanda ebeveynlerinin ve yakınlarının hayatlarına da dokunuyoruz. Bunun da Allah katında çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlarının artarak devam etmesini diliyorum." dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de 60 bin engellinin devlet kadrosunda görev aldığını belirterek, "Şimdi de 750 kardeşimiz devlete memur olarak atanacak. Devletimiz de bizler de engelli kardeşlerimize sahip çıkıyoruz. Engelli Rehabilitasyon Merkezimizi yapıp Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüze teslim ettik. Bir başka rehabilitasyon merkezimizi down sendromlu çocuklarımız için yaptık. Otizm sendromlu çocuklar için de bir okul daha inşa edeceğiz. Bu hizmetlerimizin arkasında şehitlerimiz var, onlara dua etmeyi unutmayalım." diye konuştu.

Mahçiçek, Expo Alanı Kristal Lagün Gölü üzerinde gezinti için kayıklar alacaklarını ve engellilerin bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanacağını kaydetti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman da şehitleri yad ettiklerini ve engelli bireylerin sevinçlerine ortak olduklarını dile getirdi.

Programa, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Öztürk de katıldı.

Kahramanmaraş'ta 100 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta 100 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta 100 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta 100 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı

AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri
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