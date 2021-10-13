İZMİR'DE MADENCİLİK FUARI KAPILARINI AÇTI

İZMİR (DHA) - Fuar İzmir'de, Maden Mühendisleri Odası iş birliğiyle İZFAŞ tarafından düzenlenen 9'ncu MINEX Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. 13 farklı ülkeden 205 katılımcının yer aldığı fuarda, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

İZFAŞ tarafından düzenlenen 9'ncu MİNEX Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde TMMOB Maden Mühendisleri Odası işbirliğiyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarın açılış paneli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra, IMMAT Kongre Başkanı Halil Köse, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya ve çok sayıda iş insanının katılımıyla gerçekleştirildi. Maden arama, kırma-eleme, öğütleme-ayıklama, sondaj, tünel açma, taşıma, cevher hazırlama ve zenginleştirme, yardımcı makine ve ekipmanları ile havalandırma sistemlerinin yer aldığı fuar, 13 farklı ülkeden 205 katılımcıyı ağırlıyor. Öte yandan fuar kapsamında bu yıl eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 8'nci Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi kapsamında düzenlenen panellerde madenciliğe ilişkin farklı bildiriler sunulacak.

İMMAT KONGESİNDE 25 BİLDİRİ SUNULACAK

Fuarın açılış panelinde konuşan IMMAT Kongre Başkanı Halil Köse, kongrede paylaşılacak konulara değindi. Köse, "Bilim insanları ve uygulayıcıların katıldığı bu kongrede maden işletme, cevher hazırlama, zenginleştirme gibi makinelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi alışverişi yapılacak. 25 bildiri sunulacak. Burada özellikle akademisyenler ve sanayiciler bir araya geliyor. Dünyada 90, Türkiye'de ise 60 çeşit üretiliyor. 132 ülke arasında üretim açısından 28'nci sıradayız. Madenciliğimizin aslında Türkiye milli gelirindeki payı yüzde 1.17'dir. Madencilikten genellikle 8 milyar dolar civarında bir gelir elde ediliyor" dedi.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel ise, "Ülkelerin kalkınmasının tek ve en önemli yolu, sanayi, tarım ve hizmetler sektöründe planlı üretimin gerçekleştirilmesidir. Planlı ve başarılı bir üretimin tek yolu ise bilimsel ve teknik uygulamalardır. Bunun tek yolu ise, mühendislik hizmetleridir. Kalkınma, üretim ve bilimsel mühendislik uygulamaları kamu yararı doğrultusunda emekten, halktan yana olmadığı takdirde barış, eşitlik ve toplumsal refah sağlanamaz. Öncelikli görevlerimiz arasında mesleğimiz ve sektörümüzün gelişimi vardır. Odamız bugüne kadar bu görevi yerine getirmiştir. Başta madencilik sektörü olmak üzere ülkemizin gelişimi için pek çok çalıştay düzenlenmiştir. Bugünkü fuarda da ülkemizin kalkınması ve mesleğimizin gelişmesi için tartışmalar yapılacak ve ürünler sergilenecektir" diye konuştu.

EYLÜL DÖNEMİNDEKİ YÜZDE 61 ARTIŞA DEĞİNDİ

Türkiye'nin bir maden ülkesi olduğunun altını çizen Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, "Bu rakamlarla durum ortadadır. Dünyada üretimi yapılan 90 maden türünün 80 tanesi Türkiye'de bulunuyor. Kısacası Türkiye bir maden ülkesi. Ocak-Eylül döneminde maden ihracatımız geçen seneye göre yüzde 61 artışla 2 milyar 848 milyon dolara yükseldi. Sektörümüz ihracatını 1 milyar doların üzerinde artırdı. İhracatımızda öne çıkan ilk üç ürün grubu ise; çinko, demir, bakır cevherleri. Maden ve doğal taş ihracatımız Ocak-Eylül döneminde toplamda yüzde 48'lik ivmeyle 4,4 milyar dolara, son bir senelik dönemde ise yüzde 39'luk yükselişle 5,7 milyar dolara ulaştı. 2021 yıl sonu ihracat hedefimiz 6 milyar doları aşmaya kesin gözüyle bakıyoruz. Fuar sırasında Sudan, Gabon, Moritanya ve İrlanda'dan 'Alım Heyeti Organizasyonu' ile iş hacmimizi de artıracağız. Madenleri hammadde niteliğiyle diğer tüm sektörlerle birlikte düşündüğümüzde ülke ekonomimize sağladığımız katma değer 40 milyar dolar civarında" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Kalkınma adına kaynakları sınırsız şekilde kullanmayı hak gören anlayışın tümüyle karşısındayız. Bunu yerine ham maddenin bilgiyle harmanlanmasını teşvik ediyoruz. Sektörün tüm bileşenlerine katkı sağlayacağını düşündüğümüz fuarın ülkemiz ve İzmir ekonomisine hizmet etmesini ümit ediyoruz" dedi.