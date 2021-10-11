İSTANBUL (İHA) - İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Femtosaniye ve Excimer lazer cihazları tanıtıldı

İSTANBUL - Kamu hastanelerinde ilk kez İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Visu Max Femtosaniye ve Ex Jo Excimer lazer cihazlarının tanıtım töreni gerçekleştirildi. İki lazer teknolojisinin birlikte kullanılması ile göz kırma kusuru düzeltme ve diğer kornea lazer cerrahisi uygulamalarında bıçak kullanılmasına gerek kalmadan operasyon gerçekleşebilecek.

Visu Max Femtosaniye ve Ex Jo Excimer lazer cihazlarının tanıtımı için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, Dekan Prof. Dr. M. Sait Gönen, Başhekim Prof. Dr. Zekayi Kutlubay Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan ve Öğretim Üyeleri katıldı. Törende lazer cihazları tanıtıldı. Ardından cihazlar yakından incelendi. Excimer lazer teknolojinin sunduğu olanaklar ile LASİK yöntemiyle miyop, hipermetrop, astigmat gibi göz kırma kusurlarını düzeltebilmenin yanı sıra, korneadaki lekelenmeler, yüzeysel yaralanmalarda kalan izler gibi durumlarda, yüzeysel traşlama ve yüzeyden kırma kusuru düzeltme uygulamalarında da aktif olarak kullanılacak. Kamu hastanelerinde ilk kez Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde iki lazer teknolojisinin birlikte kullanılması ile göz kırma kusuru düzeltme ve diğer kornea lazer cerrahisi uygulamalarında bıçak kullanılmasına gerek kalmadan operasyon gerçekleşebilecek.

"Kornea nakillerinde lazer teknolojisini kullanmamızı sağlıyor"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan, cihazların hangi amaçla kullanılacağını anlattı. Cihazların, hem hastaların gözlükten kurtulması hem de kornea nakillerinde lazer teknolojisinin kullanılmasını sağladığını dile getiren Arslan, "Bu cihazlar hastaların refraksiyon kusurları dediğimiz gözlük kusurlarından kurtulmalarını ve aynı zamanda kornea nakillerinde lazer teknolojisini kullanmamızı sağlıyor. Bu arkamda duran cihaz femtusaniye cihaz kesici özelliği olan bir cihaz yan tarafta gördüğümüzde Excimer lazer cihazı. Bunlar birbirlerini çok iyi tamamlayan cihazlardır. Şu anda bu versiyonların en üst düzeydeki en son teknolojik gelişmeleriyle birbirlerini tamamlayan bu kombinasyon dünyada da en çok tercih edilen lazer kombinasyonudur. Bu cihazlar tek tek kamu hastanelerinin bir kısmında var ama ikisi birlikte ve son versiyonlarının kombine şekli ilk defa bildiğimiz kadarıyla bizim üniversitemize nasip oldu. Bu cihazları biz iki amaçla kullanacağız bir tanesi gözlük kusurlarından yani gözlükten kurtulma amaçlı yani hastalarımızı gözlükten kurtarma şansımız var. Bir diğeri de kornea nakli dediğimiz ameliyatların önemli bir kısmını da lazer teknolojisiyle Femtosaniye lazer teknolojisini kullanarak daha farklı bir boyutta yapma olanağını sunacak bize" diye konuştu.