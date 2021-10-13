İLAHİYAT FAKÜLTESİ'NDE YENİ AKADEMİK YIL BAŞLADI

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi, Akademik Yıl münasebetiyle bir açılış töreni düzenledi. Yeni eğitim-öğretim yılının ilk dersini eski Devlet Bakanlarından Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu verdi.

BUÜ İlahiyat Fakültesi'nde 2021-2022 Akademik Yılı için resmi açılış töreni ve ilk ders programı gerçekleştirildi. Eski Diyanet İşleri Bakanı ve Devlet Bakanı Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu, yeni dönemin ilk dersini verdi. Programa BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

PANDEMİ TEDBİRLERİNİ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ

Kısa bir açılış konuşması gerçekleştiren İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu. Pandemi süreci nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerinde tedbiri elden bırakmayacaklarını vurgulayan Dekan Prof. Dr. Kemikli, herkesi aşı konusunda daha hassas davranmaya davet etti.

Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu ise yeni dönemin ilk dersini 'Günümüz İslam Dünyası' başlığı altında verdi. İslam dünyasının içerisinde bugün içinde bulunduğu durumun yürekleri burktuğunu aktaran Prof. Dr. Yazıcıoğlu; "Bölgemizde en yakın komşu ülkelerimizden Suriye'de yaşanan dramı yakından görüyoruz. O bitmeden Afganistan olayı çıkıyor. Dünyada İslam dinini benimseyen ülkeler farklı ülkelerden de benzeri görüntüleri izliyoruz. Bizim tahrip edilmiş dinler olarak gördüğümüz dine mensup insanlar nasıl oluyor da bir sistem içerisinde ve derli toplu halde yaşıyorlar? Bu konuda kafa yormamız gerekiyor. Buna hemen bir cevap bulamayabiliriz. Ancak üzerinde detaylıca düşünmemiz gereken bir konu olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"BİR EKSEN KAYMASI YAŞADIK"

Türkiye'nin konumu itibariyle tarihi ve kültürel anlamda çok büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu; "Niye bu durumdayız? Bunun bir izah edilmesi lazım. Dini anlayamadık, o yüzden bu haldeyiz demekle bu işin içinden çıkamayız. Bu konuda da insanlarımızın çok kafa yorduğunu biliyoruz. Allah onlardan da razı olsun. Dinde bir eksen kayması yaşadık. Özellikle kader ve takdiri ilahi dediğimiz temel kavramlar asıl amacından saptırılınca farklı bir yapıya girildi" dedi.

Programın sonunda Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz tarafından katılımlarından ve katkılarından dolayı Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu'na teşekkür belgesi takdim edildi.

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