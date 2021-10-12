İki ailenin kanlı kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını kararttı! 160 kişi köyünü terk etmek zorunda kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki ailenin kanlı kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını kararttı! 160 kişi köyünü terk etmek zorunda kaldı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa
İki ailenin kanlı kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını kararttı! 160 kişi köyünü terk etmek zorunda kaldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında ev yapma yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, olayla hiçbir ilgisi olmayan ancak soyadları aynı olan diğer aileler de kan davası mağduru oldu. 12 aileden oluşan toplam 160 kişi köyü terk ederek çevre köy ve ilçelere sığınmak zorunda kaldı. Aldıkları tehdit mesajları nedeniyle çocuklarını okula gönderemediğini belirten 47 yaşındaki Ali Demirkıran, yaşadıkları mağduriyete çözüm bulunması için yetkililere seslendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaklaşık 5 ay önce ilçeye bağlı Taşlı kırsal mahallesinde ev yapma yüzünden akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişinin ölümüne ve 6 kişinin de yaralanmasına neden olan kavgada soyadları aynı olan köydeki diğer aileler kan davası mağduru oldular. Sabah'tan Lütfü Yalgı'nın haberine göre, 12 aileden oluşan 160 kişi, köyü terk ederek çevre köy ve ilçelere sığınmak zorunda kaldı.

İki ailenin kanlı kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını kararttı! 160 kişi köyünü terk etmek zorunda kaldı

Üç ailesiyle birlikte başka bir köyde yaşamını sürdüren 47 yaşındaki Ali Demirkıran, tek suçlarının kavga eden akrabalarıyla soyadlarının aynı olması olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yaklaşık 5 ay önce biz kendi tarlamızda çalışırken, akraba olduğumuz iki aile birbiriyle ev yapma yüzünden tartıştı. Kavga büyüyünce ölenler oldu. Olayın ardından ortaya çıkan tüm olumsuzluklar ne yazık ki bizleri etkiledi. Benim sorumlu olduğum 3 ailem ve 21 kişi köye giremedik. Bizimle birlikte yine iki tarafın da akrabası olan ve soyadları aynı olması nedeniyle şuan 12 aile ve 160 kişi mağduruz, olayla hiçbir ilgimiz alakamız bulunmuyor" dedi."

Aldıkları tehdit mesajları nedeniyle 2 üniversite öğrencisi oğlunun, lise ve ortaokul öğrencisi çocuklarını okula gönderemediğini belirten Demirkıran, "Bir çocuğum çölyak ve diyabet hastası onun da tedavisini yapamıyoruz, çok mağdur durumdayız. Tarlalarımızı ekemiyoruz ve bu nedenle geçimimizi zor şartlar altında başkasının yardımlarıyla yürütüyoruz. Çözüm bulunması durumunda köyümüze tekrar dönmeyi bekliyoruz'' dedi.

İki ailenin kanlı kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını kararttı! 160 kişi köyünü terk etmek zorunda kaldı

Yaşanan üzücü olay nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirten 22 yaşındaki Zeynep Demirkıran ise, "Kavganın olduğu gün biz babamla birlikte tarlada çalışıyorduk, diğer akrabalarımız bizlere köyde kavga çıktığını söylediler.

Köye geldiğimizde güvenlik nedeniyle köye alınmadık, olayların sonrasında köyden çocuklarla birlikte ayrılmak zorunda kaldık, bizleri de tehdit ettikleri için köye dönemedik. Bu olayın bir an önce çözüme kavuşması tek temennimizdir" dedi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Şanlıurfa'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ :Doğu illerini temizleyip yeniden yapılanmaya gideceksin
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Vladimir Putin Edis Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ali Koç Aykut Kocaman
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İki ailenin kanlı kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını kararttı! 160 kişi köyünü terk etmek zorunda kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 12:03:15. #1.12#