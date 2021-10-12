İddianameden: Polisler kaçışınca Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher 2 dakikada öldürülmüş

HAKKARİ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in öldürülmesiyle ilgili iddianamede, olayın kamera görüntüleri dakika dakika aktarıldı. Sanık Nasuh Çulcu'nun silahını çektikten sonra çevresindeki polislerin kaçışmasıyla 2 dakikada cinayeti işlediği, 3 dakika da bina içerisinde elinde silahla dolaşarak rahatsız ettiği iddiasıyla kendisinden şikayetçi olan kadın komiser yardımcısı E.Ş.'yi aradığı tespit yapıldı.

DHA'nın ulaştığı iddianamede, olay anına ait kamera görüntülerine yer verildi. Kamera görüntülerinde Çulcu'nun Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde 13.27'de silahını çekip doldurduğu, çevresindeki polis memurlarının kaçıştığı, saat 13.28'de polisevi kafeteryası yemekhane bölümüne girdiği, 13.28 sıralarında muhtemelen Hasan Cevher'i vurduktan sonra üst kata çıktığı, elinde silahla dolaştığı, bu sırada bazı polis memurları ile karşılaştığı kimsenin müdahale etmediği, 13.32'de binanın ön tarafına doğru geçtikten sonra etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İddianamede yer alan sanık polis memuru Nasuh Çulcu'nun ifadesinde, Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in yardım etmesini beklediğini, hakaret edince kendisini kaybederek ateş ettiğini ileri sürdü. Sanık Çulcu "Silahı elimde gördükten sonra sandalyeden dönerek kaçmaya çalıştı. Yerdeyken de bana hakaret etmeye devam etti. Ben de hatırlamadığım sayıda ateş ettim. Hedef almadan ateş etmeye başladım. Aramızda yaklaşık olarak ateş ettiğimde 2-3 metre mesafe vardı. Kendimi kaybetmiştim. Öldürme amacıyla ateş etmedim. Ne yaptığımı bilmiyordum. Sonrasında E.Ş. komiseri aramak amacıyla yemekhanenin üst katlarına çıktım. Karşıma çıkanlara E.Ş. komiseri sordum. Onu da, kendimi de vuracağımı söyledim ancak, bulamadım. Karşıma çıkan kimseye 'Sizi de vururum' demedim. E.Ş. komiseri aradığım için karşıma çıkanlara silah doğrultsam da yüzlerini seçtikten sonra silahımı geri indiriyordum. Onu bulamadığım için polis evinin kafeterya kısmından dışına çıktım. Dışarı çıktığımda dışarıdakiler bana silahını doğrultmuşlardı. Ben dışarıda kimseye ateş etmedim, silahımı da doğrultmadım. Silahımı indirdim ve kendilerine 'vuracaksanız vurun' dedim. O sırada birisi benim bacağımdan vurdu. E.Ş.'yi bulsaydım kendisini de kendimi de vuracaktım" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri