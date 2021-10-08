İBB Başkanı İmamoğlu, 'Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi' projesini tanıttı

GÜMÜŞHANE (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı adına Gümüşhane'de İBB tarafından yaptırılacak Bilim Sanat Merkezi Okulu'nun tanıtım törenine katıldı.

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen yıl 22 Aralık'ta yaşamını yitiren Trabzonspor'un eski başkan ve teknik direktörlerinden Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti. Sümer'in mezarına çiçek bırakan ve dua eden İmamoğlu, "Büyük iz bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Bilge kişiliğiyle anılarımızda taze kalacaktır. Benim açımdan çok değerli bir insandı" dedi.

İmamoğlu, ardından okul projesini tanıttı.