Güneş Fırtınası ne zaman? Jeomanyetik fırtına olarak da bilinen Güneş Fırtınasının yakın zaman içerisinde dünyaya geleceğinin açıklanmasının ardından vatandaşlar "Güneş Fırtınası ne zaman olacak 2021? Güneş Fırtınası nedir? Güneş Fırtınası etkileri nelerdir? Güneş Fırtınası ne zaman?" soruları hakkında araştırma yapmaktadır. 1859 yılında ve 15 Mayıs 1921'de New York'ta gerçekleşen 3 günlük güneş fırtınası nedeniyle Amerika ve İngiltere de dahil olmak üzere dünyanın birçok elektrik ve telgraf odalarında yangınlar çıkmıştı. Peki, Güneş Fırtınası ne zaman olacak 2021? Güneş Fırtınası nedir? Güneş Fırtınası etkileri nelerdir? Güneş Fırtınası ne zaman?

GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN OLACAK 2021?

Güneş Fırtınası ya da Jeomanyetik fırtına hakkında Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) yaptığı açıklamada 11 Ekim 2021 tarihinde beklendiği veDünya'nın manyetik alanını etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Uydular, GPS, cep telefonu, internet ve uydu TV sinyallerinde çökmeler gerçekleşebilir. NOAA'nın 'G2' yani 'orta dereceli fırtına' kategorisine aldığını duyurdu.

Kaliforniya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, benzer fırtınalar 100 yılda bir meydana geliyor ve Dünya'yı bir 'internet kıyametine' sürükleyebilir.

GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Güneş Fırtınasının 12 Ekim 2021 gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.

GÜNEŞ FIRTINASI ETKİLERİ NELERDİR?

Küresel internet altyapısının hayati bir parçası olan uzun mesafeli fiber optik hatların ve denizaltı kablolarının, Koronal Kütle Ejeksiyonları olarak da bilinen güneş süper fırtınaları tarafından Dünya'nın kabuğunda üretilen akımlara karşı savunmasız olduğunu tespit etti.

Uydular, GPS, cep telefonu, internet ve uydu TV sinyallerinde çökmeler gerçekleşebilir.

Telefon hatlarında, TV yayınlarında, radyo frekanslarında bozulmalar meydana gelebilir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Güneş fırtınalarından gelen akımın elektrik hatları gibi uzun iletkenlere girip zarar verebilir..

Bu tür olayların meydana gelme olasılığı on yılda yüzde 1,6 ila yüzde 12 arasında değişirken, Güneş'in büyüme ve azalma döngüsündeki maksimum aktivite döneminde olasılık artışına dikkat çekiyor.

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