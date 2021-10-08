Germencik'te belediye binası kamulaştırma çalışmaları tamamlanıyor

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in göreve geldiği günden bugüne çalışmalarını sürdürdüğü ve yakından takip ettiği belediye binasının kamulaştırılması konusunda son adım atıldı.

05 Ekim tarihli meclis toplantısında mahkeme tarafından verilen kamulaştırma kararı ve uygulama esasları ile ilgili mali konular plan ve bütçe komisyonuna havale edilmişti. 07 Ekim tarihli ikinci toplantı neticesinde Ziraat Odası ile Germencik Belediyesi arasında süren hukuki süreç neticesinde ilgili mahkemenin Germencik Belediye lehine kamulaştırma yapılması yönünde karar vermesi konusu meclisten geçerek kamulaştırma konusunda bu anlamda son adım atılmış oldu. 5 Kasım'a kadar Germencik Belediyesi mahkemece belirlenen kamulaştırma bedelini yatırarak binayı satın alacak.

5 Ekim tarihli meclis toplantısında gündemde yer alan kamulaştırma bedelinin ödenmesi için kredi kullanılması maddesini kabul eden bazı Cumhur İttifakı meclis üyelerinin gündemin ardından kamulaştırma süreci için alınan meclis kararının iptalini talep etmeleri kısa süreli kafa karışıklığına yol açtı. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş duruma müdahale ederek "Kamulaştırma ile ilgili kredi kullanılması konusunda ilgili maddeye kabul oyu verip, kamulaştırma için kararın iptalini istemeniz usule ve mantığa uygun değildir. Öte yandan bir diğer usule aykırı durum ise kamulaştırma ile ilgili mahkeme kararı var dolayısıyla meclis kararının iptali bu açıdan da mümkün değildir" dedi.

"Tarıma en çok destek veren ilçeyiz"

Meclis toplantısında bazı Cumhur İttifakı üyelerinin kamulaştırma kararının Ziraat Odası üyelerini mağdur edeceği yönünde okuduğu metin ile ilgili açıklama yapan Fuat Öndeş şunları kaydetti "Bir Belediye Meclis Üyesinin kamulaştırmaya karşı çıkması beni üzer. Ben bir Belediye Başkanı olarak Belediye Binası almaya çalışan biriyim. Hali hazırda Ziraat Odasını mağdur edecek bir durum yok. Ben ve meclis üyelerimiz de dahil hepimiz ziraat odası üyesiyiz. 7 bin 252 kişi Ziraat Odasına üye olabilir. Ben 7 bin 252 kişi de dahil 45 bin kişinin Belediye Başkanı olarak konuşuyorum. Bu bina ne bizim şahsımıza aittir nede Ziraat Odası Başkanının şahsına aittir. Ziraat Odası Başkanlığının ve Belediyemizin kendine ait bir binası olması, hizmetlerin daha verimli olması bizlerin en büyük isteğidir. Bu bölge Belediye Hizmet Binası olarak imarda onaylanmış. Bizler Ziraat Odasının buradan uzaklaşmaması için onlar adına ilçe tarım binasının yakınında bir binanın bilirkişisini yaptırdık. Ödeyeceğimiz para ile burayı satın alabilir ve dekorasyonunu dahi yaptırabilirler. Bunun herkese faydası olacak. Amacımız bir yeri fethetmek değil. Çiftçiye en çok destek olan ilçe belediyesi biziz. Bu bağlamda da Ziraat Odası Başkanı ile kurdelesini birlikte keseceğimiz bir binayı Ziraat Odası Başkanlığımıza kazandırmak istiyoruz. Burada bir düğüm var. Biz bu düğümü çözelim diye mücadele ediyoruz. Fikrinize saygım var ama ziraat odası üyeleri dahil herkes başımızın tacıdır"

Meclis toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar önemli işler yaptık. Birçok sorun çözdük ve çözmeye devam ediyoruz. Bunlar arasında Ziraat Odası ile Belediyemizin ortak kullandığı hizmet binası ile ilgili bir sorun daha doğrusu bir düğüm vardı. Hukuki süreç başlattık ve mahkeme belediyemiz lehine kamulaştırma kararı verdi. Bizler de mahkemenin takdir ettiği kamulaştırma bedelini 5 Kasım 2021 tarihine kadar Ziraat Odası hesabına yatırıp kamulaştırma çerçevesinde binamızı satın alacağız. Şöyle bir yanlış algı oluşmaması için dikkat çekmek isterim ki bu süreç sadece Germencik Belediyesi lehine değil aynı zamanda Ziraat Odası lehine de bir adımdır. Birbirinden bağımsız ve ciddi iki kurumun aynı çatı altında kısıtlı imkanlarla, şartlarla bir arada durması iki taraf için de sorun teşkil ediyordu. Söz gelimi yeni bir birim için ek bir oda ihtiyacı durumunda ne Ziraat Odası ne de bizim için çözüm söz konusu değildi. Girişimlerimiz sonunda iki kurumda bağımsız bir şekilde kendi sevk ve idaresinden sorumlu olacak ve bir Ziraat Odası üyesi olarak bu benim için mağduriyet değil avantajdır" dedi. - AYDIN