Gerger'in Su Sorunu Çözülüyor

Gerger Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin düzenlediği "Birlik ve Beraberlik Yemeği"ne katılarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Mahmut Çuhadar, Gerger ilçesinin yaşadığı su sorununu çözeceklerini açıkladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gerger ilçesinde farklı sektörlerde inşaatı devam eden ve hizmete hazır hale getirilen bazı kamu yatırımları ile Gerger Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin düzenlediği "Birlik ve Beraberlik Yemeği"ne katılmak üzere Gerger İlçesini ziyaret etti.

Gerger ilçesine gelişinde Vali Mahmut Çuhadar'ı Gerger Kaymakamı Emin Kaymak, Belediye Başkanı Erkan Aksoy ve ilçe yöneticileri karşıladı.

Karşılama sonrası Vali Çuhadar, bakım onarım çalışmaları devam eden Gerger sosyal tesislerini, ilçe merkezinde yapımı tamamlanan Öğretmenevi'ni, Kaymakamlık Konutu inşaatı ile Yeni Hükümet Konağının hizmet binasının yapılacağı alanı gezerek devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Mahmut Çuhadar, ilçe merkezinde devam eden kamu yatırımlarındaki incelmelerinin ardından Gerger Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin düzenlediği "Birlik ve Beraberlik Yemeği"ne katıldı.

Burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Mahmut Çuhadar, Gerger'in yaşadığı su sorununu çözeceklerini belirterek, şunları söyledi; "Gerger ilçemiz, ilimizin en uzak ilçesi ama bu uzaklık sadece mesafede uzak, gönlümüzde Gerger çok yakındır. Adıyaman'a atandığım 16 aylık süre zarfında Gerger ilçesine altıncı gelişimdir. Gerger'in sorunları bizim sorunlarımızdır. Gerger'i nasıl daha iyi ve yaşanılabilir bir kent haline getirebiliriz bunun peşindeyiz. İlçemiz çok uzun zamandır su sorunu yaşamakta. Bu sene maalesef çok kurak bir yaz geçirdik. Bundan dolayı Gerger'in su sorununu biliyorum. Bu sorunu çözmek için İller Bankası Genel Müdürü ile görüşerek 'Gerger'in su sorununun çözülmesi için benden nasıl bir rapor istiyorsanız imzalamaya hazırım. Yeter ki Gerger'deki susuzluk sorunu çözülsün dedim'. Genel Müdürümüzde sağ olsun Gerger'in su sorununu çözmek için en kısa sürede projelendirip, hemen ihaleye çıkacaklarını söylediler. Gelecek yaz inşallah bu susuzluk problemini Gerger ilçemiz yaşamayacak. Su sorununun yanı sıra Gerger'de her alanda kamu yatırımlarımız devam ediyor. Sayın Milletvekillerimizin girişimleriyle Gerger yolu ihalesi yapıldı. Yolun yapılması ile birlikte Gerger artık ulaşılabilir hale gelecek. Gerger'in bizde özel ve müstesna bir yeri var. Bunun karşılığında sizlerden sadece birlik ve beraberliğinizi korumanızı bekliyoruz. Küçücük ilçede ayrılarak, tefrikaya düşerek, ayrı ayrı yolardan giderek bir yere varamayız. Birlikten kuvvet doğar ilkesiyle hareket edersek Gerger'in sesinin daha gür çıkmasını sağlarsınız. Ayrı ayrı, küçük küçük ve cılız sesler yukarda duyulmaz. İlin Valisi olarak Gergerli hemşerilerimden istirhamım birlik ve beraberliğinizi her daim sürdürmenizdir"dedi.

Konuşma sonrası Gerger Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muzaffer Metin "Birlik ve Beraberlik Yemeği"ne katılımından dolayı Vali Mahmut Çuhadar'a bir adet 'Teşekkür Plaketi' takdim etti.

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