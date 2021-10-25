SİVAS (İHA) - Sivas'ta gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi.

Sivas'ta Kepenek caddesinde gece yarısı, caddenin hemen altından geçen içme suyu ana borularından biri patladı. Patlayan borudan çevreye yayılan binlerce metre Küp su şehrin altını üstüne getirdi. Kısa sürede sel ve su taşkınlarını andıran görüntüler oluştu, dükkanları su bastı. Patlamanın meydana geldiği bölgede asfalt üzerinde göçükler oluştu. Dükkanları açık olan esnaflar, iş yerlerini baskından korumak için mücadele etti. Olayı haber alan esnaflarda dükkanlarına koştu. Sivas Belediyesi ekipleri, patlamanın ardından oluşan baskıları önlemek için çalışma başlattı. Patlamanın binlik olarak tabir edilen ana hat üzerinde meydana geldiği açıklandı. Çok saıda kişi meraklı gözlerle yaşananları izleyerek cep telefonları ile de kayıt altına almayı ihmal etmedi.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun başlatılan çalışmaları yerinde denetleyerek, "Ana borudaki patlama gece yarısı meydana geldi. Patlamadan kısa bir süre sonra suyu kestik. Hemen ardından tahliye çalışmalarına başladık" dedi. - SİVAS