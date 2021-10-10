Gaziantep'te Şahinbey Kitap Günleri Fuarı sona erdi

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te merkez Şahinbey Belediyesi ile Gaziantep ve Hasan Kalyoncu üniversiteleri tarafından gerçekleştirilen Şahinbey Kitap Günleri Fuarı sona erdi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklama göre, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve 9 gün süren fuarda, 105 yayınevi ile 28 yazar kitapseverlerle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, fuara ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için 50 bin öğrenciye 80 lira değerinde hediye çeki verdiklerini belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"70 bin öğrencimize ise kumbara hediye ettik. Böylelikle öğrencilerimiz de burada istedikleri yazarın kitabını hediye çekleri ile alarak istediği söyleşiye katılabilme fırsatı buldu. Şu ana kadar tespitlerimize göre 100 bini aşkın vatandaşımız Şahinbey Kitap Günleri Fuarı'nı ziyaret etti. Çok başarılı bir fuar olduğunu düşünüyorum."