Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te Muhtarlar Günü kutlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep'teki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Muhtarlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Kemal Titiz, muhtarlık makamının önemine değindi.

Her daim vatandaşın yanında olacaklarını vurgulayan Titiz, bugünü kendilerine armağan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Muhtarlar daha sonra 100. Yıl Parkı'nda Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin ile bir araya geldi.

Gül ve Şahin, muhtarlarla birebir ilgilenerek sorunlarını dinledi.

Gül, salgın şartlarında çok bir araya gelemediklerini söyledi. Muhtarlık müessesesinin her geçen gün güçlendiğini belirten Gül, "Belediyelerimiz muhtarlıkla ilgili vatandaşların talepleriyle ilgili ihtiyaçları önemli ölçüde gideriyor. Eksiklik var mı? Var. Ama daha kolay giderilebileceğini görüyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da katıldı.

Kilis

Kilis'te ise Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kilis Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Polat, buradaki konuşmasında, devletin ilk kademesi olarak muhtarların görev yaptığını söyledi.

Muhtarların mahalle veya köylerde devleti temsil ettiğini belirten Polat, "Devlet vatandaşa ulaşmak istediğinde muhtarlara, vatandaş da devlete ulaşmak istediğinde yine muhtarlara müracaatta bulunuyor. Dolayısıyla vatandaş bizleri en yakınındaki devlet temsilcisi ve devlet de kendisine en yakın vatandaş olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

Malatya

Malatya'da da 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama Komitesi üyeleri, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Vali Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarlık müessesinin demokrasinin en köklü kurumlarından olduğunu belirtti.

Kentte muhtarlarla vatandaşların sorunlarını, taleplerini karşılamak için gayret gösterdiklerini aktaran Baruş, "Malatya'daki muhtarlık müessesesini temsil eden tüm seçilmiş muhtarlarımızın görevleri sırasında bizlere yapmış olduğu yardımlar, vatandaşlarımızın talepleri konusunda gösterdikleri hassasiyet ve onların sorunlarını zamanda giderilmesi noktasında idare organlarına, belediyelere yardımcı olmaları gerçekten takdire şayan." dedi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da ise Yeni Şehitlik Anıtı'na muhtarlar tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Muhtarlar, törenin ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.

Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarlara başarılar diledi.