Fabrika atık sularını oksijenle arıtıp, geri kazandıran sistem kuruldu

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi ile Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikası, ortak çalışmaya imza attı. İlk kez bölgedeki bir fabrikaya soğuk atmosferik plazma yöntemiyle reaktif oksijenle çalışan arıtma sistemi kuruldu. Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Bugün geldiğimiz noktada kirli çıkan bir tekstil atık suyunun arıtılarak geri dönüştürüldüğünü görüyoruz" dedi.

Tekstil fabrikasının bahçesine soğuk atmosferik plazma yöntemiyle reaktif oksijenle çalışan arıtma sistemi kuruldu. İlk kez kurulan sistemle fabrikanın atık suları temizlenerek tekrar kullanılabiliyor. Sistemi anlatan Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Üniversitemiz ve Gebze'de bulunan teknoloji firmamızla beraber uzun süredir üzerinde çalıştığımız soğuk atmosferik plazma yöntemiyle reaktif oksijen, enerjilendirilmiş oksijen üreterek bununla atık suların arıtılması ve geri kazanılmasını başarmaya uğraşıyorduk. Bugün geldiğimiz seviye artık reel ölçekte, gerçek ölçekte herhangi bir tekstil veya endüstriyel atık suyun arıtılarak geri kazanıldığının bu tesiste vücut bulmuş halini yaşıyoruz. Bu tesis günde 100 tonluk bir atık suyu, tekstil atık suyunu arıtarak geri kazanma suretiyle proseste kullanılabilecek kalitede su elde ettiğimiz bir tesistir. Bu bölgeye hayırlı uğurlu olmasını, ülkeye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Kesinlikle temiz akacaktır. Bizim zaten nihai hedefimiz o. Biliyorsunuz ki bu bölgedeki yer altı sularının yüzde 85'i tükenmiş durumda. Günlükte 350-400 bin ton atık su üretilerek Ergene ve kollarına deşarj ediliyor. Burada 100 tonluk tesisimiz gerçek ölçekli ama bu 100 tonluk tesisimizi yükseltebiliriz. Sistem, prensipler oturdu. Şu anda çalışan bir tesisimiz var. Buradaki bu dönüşümle yer altı sularını rezerve olarak saklanması sağlanacak hem de Ergene Nehri'nin kirliliği ortadan kalkacak. Bu sistemle müsilaj ile ilgili olarak da çalışmalarda yapmıştık. Başarılı sonuçlarda almıştık. Bizim oradaki önerimiz; yüzen platformlarla denize enerjilendirilmiş reakte oksijen vermekti. Hangi derinliklerde olursa olsun, bu sistem ile müsilajı da ortadan kaldırabileceğimizi laboratuvar ölçeğinde ispatlamış durumdayız."