Eşiyle birlikte yazdıkları filmle Altın Portakal'da yarışıyorlar

ANTALYA (DHA) - BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal kategoride yarışan 10 eserden biri olan 'Okul Tıraşı' filminin ekibi, söyleşide izleyiciyle buluştu. Filmi eşi Gülistan Acet ile birlite yazdıklarını belirten yönetmen Ferit Karahan, "Akşam ben başlıyordum senaryoyu yazmaya, sabaha kadar yazıyor ve uyuyordum. Sonra Gülistan benim kaldığım yerden devam ediyordu. Senaryo böyle 6 günde bitti" dedi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal kategoride yarışan Ferit Karahan'ın 'Okul Tıraşı' filmi, dün akşam 'Yıldızların Altında 1' sahnesinde seyirciyle buluştu. 50'nci Altın Portakal Film Festivali'nde 'Cennetten Kovulmak' filmiyle 'En İyi Film' ödülünü kazanan yönetmen Karahan'ın filmine sanatseverler ilgi gösterdi. Karahan, filmde, şehirden uzak, baskı ve disiplinle yönetilen bir yatılı erkek okulunda okuyan Yusuf'un, hastalanan arkadaşı Memo'nun hastaneye kaldırılması için çaba harcamasını, ancak okul idaresini ve öğretmenlerini bir türlü ikna edemeyişini konu alıyor. Filmin ilk versiyonunu 2009'da yazmaya başladıklarını söyleyen yönetmen Ferit Karahan, "Ben 90'larda yatılı okulda okudum. Oraya dair bir hikayeyi anlatmak istiyordum. Sonra 2012'de Gülistan'la birlikte bir çalışma daha gerçekleştirdik. O dönem öğretmenlerle, okulla mesafemi ayarlayamıyordum. Çünkü yatılı okula dair her şeyden nefret ediyordum. Çok travmatik geçmişti benim için. 2014'te tekrar yazmaya başladık ama ben çok içine giremedim. Gülistan tek başına yazmaya başladı. Komedi gibi bir tür çıktı ortaya ama onu da çok beğenmedik" dedi.

Filmi ilk defa izlediği için çok mutlu olduğunu söyleyen çocuk oyuncu Samet Yıldız, "Biraz heyecanlıydım, çünkü filmimi ilk defa izleyip kendimi ilk defa orada görecektim. Aslında sürprizleri merak etmiyordum çünkü hepsini biliyordum. Filmin sonunda çok mutluydum. Biraz üzüldüm sonlarında, çünkü kendimi biraz suçlu hissettim" diye konuştu.