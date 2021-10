1980'li yıllarda popüler olan ve günümüzde hala değerlendirilen eğlenceli zeka oyunları içerisinde rubik küp gelmekte. Vatandaşlarımız Rubik küpü kimin bulduğunu merak etmekte. Peki, Erno Rubik kimdir? Rubik küpü kim buldu? İşte detaylar haberimizde...

ERNO RUBİK KİMDİR?

Erno Rubik (d. 13 Temmuz 1944) heykeltıraş ve mimari profesörüdür. Rubik Küpü, Rubik Büyüsü, Rubik yılanı gibi mekanik bulmacalarıyla tanınmıştır. II. Dünya Savaşı döneminde Budapeşte'de doğmuştur. 1983 yılında, hâlen sahibi olduğu Rubik Stüdyosu'nu kurmuştur. 1987'de profesör, 1990'da Macar Mühendislik Akademisi'nin başkanı olmuştur. Rubik şu anda bilgisayar oyunları ve mimari geliştirme faaliyetleri üzerinde çalışmakta ve Rubik Stüdyosu'nu yönetmektedir.

RUBİK KÜPÜ KİM BULDU?

Rubik Küpü, Erno Rubik icat etmiştir. Erno Rubik 13 Temmuz 1944 yılında İkinci Dünya Savaşı sırasında Budapeşte'de dünyaya geldi. Mucit, heykeltraş ve prefösör olan Rubik'in babası planör fabrikası olan bir uçak mühendisi annes ise şairdi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Academy of Applied Arts and Crafts da mimarlık ve tasarım eğitimi alan Rubik, 1971 den 1975 e değin mimarlık yaptı. Daha sonra akademik dünyaya dönüş yaparak Budapeste College of Appilie Arts'da profösör oldu. Boş zamanlarında model tasarlıyor ve üç boyutlu tasarımlar üzerinde çalışıyordu. 1980 lerin başında, "ve oyunlar" adındaki oyun ve bilmece bulmaca dergisinin baş editörü oldu. 1983 de ise mobilya ve oyun tasarladığı Rubik Studio adlı kendi şirketini kurdu. 1990 yılında Maca Mühendislik Akademisinin başkanı oldu. Burada özelikle yetenekli genç mühendislere ve endüstriyel tasarımcılara destek olmak amacıyla Uluslararası Rubik Vakfını kurdu.

Rubik Küpünü geliştirmekteki asıl amacı tarihin en çok satılan oyuncaklarından birini üretmek değildi. Yapısal tasarım sorunu Rubik'in ilgisini çekmişti. Rubik'in küpünde 26 adet küçük küp büyük küpü oluşturmaktaydı.1974 yılında küpün ilk düzgün ve gerçek modelini tamamladığında altı yüzündeki renkleri aynı duruma getirmenin hiçte kolay olmadığının farkına vardı. Küpü yüne aynı biçime getirip getiremeyeceğinden bile emin değildi.

RUBİK KÜPÜN HİKAYESİ

Rubik, oyuncağa Macar patenti almak için 1975 yılı Ocak ayında başvuruda bulundu. 1977 yılında Sihirli Küp Macaristan'da üretilmeye başlandı. Pazarlama ve tanıtım kampanyalarından yoksun olsa da ilk patlaması Avrupa'da gerçekleşti. Batı akademik dünyasından da küpe büyük ilgi vardı.

Başvurusuna onay 1997 yılının başında geldi ve ilk küpler 1977 yılının sonlarında piyasaya çıktı. Yaklaşık olarak aynı zamanlarda iki kişi daha benzer patentler için başvuruda bulunmuştu. Rubik'ten bir yıl sonra Terutoshi de oninkine çok benzeyen bir küp için Japon patenti almaya çalışmıştı. Amerikalı Larry Nichols, Rubikten önce parçaları birbirine mıknatısla tutan bir küp için patent almıştı. Nicholsun geliştirdiğini geliştirdiğini satmayı, aralarında sonradan Rubikin küpünün haklarını satın alan İdeal Toy Corporation'ın da bulunduğu tüm oyuncak fabrikaları reddetmişti.

Macar iş adamı Tibor Laczi küpü keşfeden ve onun daha büyük kitlelere yayılmasını sağlayan kişiydi. Laczi birgün kahvesini yudumlarken, bir garsonun elinde küpü gördü, Amatör bir matematikçi olan Laczinin ilgisini çekmişti bu.

"Rubik odaya ilk adımı attığında çıkarıp para veresim geldi, dilenciden hiçbir farkı yoktu ve çok kötü giyinmişti. Ancak bir dahi ile karşı karşıya olduğumu biliyordum. Ve dedim ki bunu milyonlara satabiliriz." Bu sözler Laczi nin Rubik ile görüşmesinden hemen sonra söylediği sözlerdi.

Laczi küpü Nünberk Oyuncak Fuarında tanıttı, küple dolaşırkenİngiliz oyuncak uzmanı Kremer ile tanışmayı başladı. Kremer, Rubik Küpünün mükemmel birşey olduğunu düşünüyordu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Laczi ve Kremer işbirliği yaptılar. Üreticiler ve sektörün öteki birimleri küpü etkileyici bulsalarda, hepsinin ortak bir görüşür vardı: Üretilmesi zor ve masraflıydı, halka sunulacak bir bulmaca olmaktan çok belirli bir kesime akademisyen zihniyete seslenen bir oyundu.

Yılmayan ikili, yavaş yavaş da olsa yol alıyorlardı. Küpün karmaşık yapısı ve o zamanki Macaristan ekonomik koşulları göz önüne alındığında, bu hiçte kolay bir girişim değildi.

Bu arada İngiliz matematikçi David Singmaster, küpün ortaya çıkardığı teorik problemlerle ve çıkan farklı sonuçlarla yakından ilgilenmeye başladı. Haziran 1979 da gazeteye bir makale yazdı. Bu küple ilgili Macaristan dışındaki ilk makaleydi ve dünya çapında akademik çevrelerin dikkatini çekmişti.

Haberler.com - Gündem