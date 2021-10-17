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Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat Şelalesi'nden aşağıya atladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat Şelalesi'nden aşağıya atladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde birlikte alkol aldığı erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra Manavgat Şelalesi'nden atlayan İ.A. ve onu kurtarmak için arkasından atlayan arkadaşı, itfaiye ekibi ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde birlikte alkol aldığı erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra Manavgat Şelalesi'nden atlayan İ.A. ve onu kurtarmak için arkasından atlayan arkadaşı, itfaiye ekibi ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İ.A. erkek arkadaşı F.Ş. ile birlikte Manavgat Büyük Şelale mevkiinde şelalenin 50 metre yukarısında alkol almaya başladı. Alkolün de etkisiyle bir süre sonra aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında İ.A. intihar edeceğini belirterek ırmağa girdi ve açılmaya başladı. Akıntı ile hızla ilerleyen İ.A. kısa sürede şelalede çağlayan üzerinde bulunan kayaya gelerek kayaya tutundu. Bu sırada erkek arkadaşı F.Ş. de yüzerek yanına geldi. İ.A. erkek arkadaşının ısrarına rağmen çağlayandan aşağıya atlarken, erkek arkadaşı da onu kurtarmak için arkasından atladı.

Şelalede bulunanların şaşkın bakışları arasında yaşanan olayın ardından itfaiye kurtarma ekibi ve bazı vatandaşlar ırmağa atlayarak İ.A. ve F.Ş.'yi kıyıya çıkardı.

112 sağlık ekibi ve jandarmanın da yardımıyla kayalıklara çıkarılan İ.A. ve F.Ş. kontrol amaçlı olarak hastaneye götürülürken, İ.A.'nın görevlilere uzun süre direndiği gözlendi. - ANTALYA

Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat Şelalesi'nden aşağıya atladı

Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat Şelalesi'nden aşağıya atladı

Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat Şelalesi'nden aşağıya atladı

Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat Şelalesi'nden aşağıya atladı

Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat Şelalesi'nden aşağıya atladı

Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat Şelalesi'nden aşağıya atladı

Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat Şelalesi'nden aşağıya atladı

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Haber: Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat Şelalesi'nden aşağıya atladı - Haberler
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