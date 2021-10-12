"ENG - HST - TLL" Kodlu Derslerin Muafiyet Sınavı Tarihleri Belirlendi | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi

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Muafiyet sınavına; 1. Sınıf tekrar öğrencileriyle diğer sınıf öğrencileri, Hazırlık Okulu öğrencileri ve sınava daha önce girmiş öğrenciler giremez. Belirtilen koşulları sağlayamayan bu öğrenciler sınava girdikleri takdirde sınavları geçersiz sayılacaktır.

SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ Sınav yüzyüze olarak aşağıda belirtilen gün ve saat aralıklarında yapılacaktır Öğrencilerin sınava bir kez girme hakkı vardır. *Sınavların yapılacağı sınıf bilgisi için 11-15 Ekim 2021 haftası web sitesindeki duyuruları takip ediniz.

**Lütfen sınav başlamadan en az 15 dakika önce sınav salonunda olunuz.

DERSİN KODU

TARİH

GÜN

SAAT & SINAV SÜRESİ

ENG1003

16. 10. 2021

Cumartesi

09: 30-11: 00 (90 dk. )

ENG1004

16. 10. 2021

Cumartesi

11: 30-13: 00 (90 dk. )

ENG1103

16. 10. 2021

Cumartesi

09: 30-11: 00 (90 dk. )

ENG1104

16. 10. 2021

Cumartesi

11: 30 - 13: 00 (90 dk. )

ENG1103 (İLK VE ACİL YARDIM (EN)

16. 10. 2021

Cumartesi

09: 30-10: 20 (50 dk. )

ENG1104 (İLK VE ACİL YARDIM (EN)

16. 10. 2021

Cumartesi

11: 00-11: 50 (50 dk. )

ENG1061

16. 10. 2021

Cumartesi

09: 30-10: 20 (50 dk. )

ENG1062

16. 10. 2021

Cumartesi

10: 30-11: 20 (50 dk. )

ENG1063

16. 10. 2021

Cumartesi

11: 30-12: 20 (50 dk. )

ENG1064

16. 10. 2021

Cumartesi

12: 30-13: 20 (50 dk. )

ENG1071

16. 10. 2021

Cumartesi

09: 30-10: 20 (50 dk. )

ENG1072

16. 10. 2021

Cumartesi

10: 30-11: 20 (50 dk. )

DERS KODU

TARİH

GÜN

SAAT & SINAV SÜRESİ

AÇIKLAMA

HST1001(TR)

16. 10. 2021

Cumartesi

14. 30-15. 15 (45 dk. )

HST1101(TR)

HST1071

HST1002(TR)

16. 10. 2021

Cumartesi

15. 30-16. 15 (45 dk. )

HST1102(TR)

HST1072

HST1001(EN)

16. 10. 2021

Cumartesi

14. 30-15. 30 (30 dk. )

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

HST1101(EN)

HST1002(EN)

16. 10. 2021

Cumartesi

14. 30-15. 30 (30 dk. )

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

HST1102(EN)

TLL1003

16. 10. 2021

Cumartesi

16. 45-18. 15 (45 dk. )

TLL1103

TLL1071

TLL1004

16. 10. 2021

Cumartesi

16. 45-18. 15 (45 dk. )

TLL1104

TLL1072

TLL1005-TLL1006 Yazılı Sınav

16. 10. 2021

Cumartesi

13. 30-14. 30 (60 dk. )

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

TLL1005-TLL1006 Sözlü Sınav (MS TEAMS ONLINE)

17. 10. 2021

Pazar

10. 30 - 15. 30 (Randevu usulü her öğrenciye 5'er dk. lık zaman dilimi)

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