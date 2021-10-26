Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 28. 10. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kamberli Mahallesi, Kamberli, Kamberli7 ve, Kamberli8 Sokak, Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/9, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/34, Kozkalesi/8, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/36, Kozkalesi/21, Kozkalesi/39, Kozkalesi/22, Kozkalesi/27, Kozkalesi/41 ve, Kozkalesi/37 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Apaydın Mahallesi Merkez, Hasan-Hüseyin, Merkez/27 ve, Apaydın/6 Sokak, Bohşin Mahallesi Bohşin, Bohşin/11, Bohşin/12, Bohşin/15, Bohşin/7, Bohşin/9, Bohşin/4, Bohşin/6, Bohşin/5, Bohşin/13, Bohşin/3, Bohşin/10, Bohşin/16, Bohşin/17 ve Bohşin/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi Sahil, Sahil Lagos Sitesi, Sahil (İnce Kum), Sahil Zümrüt Sitesi, Gökkuşağı 2. Sitesi, Sahil (Orontes Sitesi), Sahil(Beyaz Yunus) Sitesi, Sahil(Mercan Köy Sitesi) ve Gökkuşağı (Yıldız Sitesi) Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Atatürk (Tepe) Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi 591, 549, 515, Uğur Mumcu (Şarkonak), 544, 505, Akdeniz, 577, 550, Akdeniz(Mustafa Kemal), Şirin, 567, 590, 551, 389, 385, 559, 511, 568, 569, 581, 593, 507, 589, 592, 518, 509, 510, 526, 519, 529, Şehit Bedi Acar, 528, 513, 521, 384, 383, 580, Karaağaç Şarkonak/1, 581 ve 529/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Aknehir Mahallesi 8, Cumhuriyet 6, Nahırlı, Zafer 1, 24, 1. Çıkmaz, Nahırlı (Pınarbaşı), 22, 25, Vadi, 6. Çıkmaz, Kurtuluş 3, Ziyaret 4, 8501, 8542, 8537, 8544, 8546. ve, 8553. Sokak, Karşıyaka Mahalesi, Karşıyaka 1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Çekmece Mahallesi, Toygarlı, Çekmece, 37, 520, 501, Çevre Yolu, 511, 307, 316, 452, 483, 505, 567, 546, 551, 504, 710, 545, 510, 560, 547, 542, 517, 585, 548, 519, 739, 740, 742, 559, 550, 502, 501/1, 501/2. ve, Bulunamayan Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Aydınlı Mahallesi 611, 617, 619, 620, 622, 623, 625, 627, 629, 641, 610, 601, 602, 605, 606, Adalet, 609, 672, 681, Yavuz Sultan Selim, 618, 621, 624, 628, 640, 600, 603, 607, 608, Karaçam, Ardıç, Ahlat, 642, Çayır, Yıldız, Gürgen, Söğütlü, Filikçi Mustafa, 643, Alaçam, Açelya, 639 ve, Aydınlı/1 Sokak, Çankaya Mahallesi 655, Yavuz Sultan Selim, Acemli, 652, 656, 610, 607 ve 658 Sokak, Gündüz Mahallesi 735 Sokak, Mimar Sinan Mahallesi 735, 748, 749, 743 ve 747 Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Nergizli Mahallesi, 6, 1, 4, 1. (Yeni), 2. (Yeni), 3. (Yeni), Cumhuriyet (Yeni), 5, 2, 3, Cumhuriyet, Sokak, Konuk Mahallesi, Kötühöyük Kaçarlar Çftliği, Suat Çankaya Çiftliği, Okul, Özmen, Kiraz, Çakıl, Jandarma, Emek, Sağlık, Süleyman Dal Çiftliği, Hamamcı Çiftliği, M. Adnan Çıray Çiftliği, Saadettin Çıray Çiftliği, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Ahmetbeyli Mahallesi, Batıray Çiftliği, Cumhuriyet, 1, Atatürk (Tarfa), Tarfa, Mursaloğlu Çiftliği, 5402, Cumhuriyet/1, Cumhuriyet/2, Sokak, Paşahüyük Mahallesi, Kırıkçı Çıkmazı, Ada Çıkmazı, Yasemin, Kardelen, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şakşak Mahallesi Şakşak Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Bezge Mahallesi Namık Kemal (Cumhuriyet), Parlak, Uzunkuyu, Yeni, Ziya Paşa, Çıkmaz, Gül, Korkmaz, Mezarlık, Sümbül, Ballık, Karakol, Lale, Namık Kemal, Ali Yılmaz, Mezarlık (Cumhuriyet), Ucuzluk, Yeni Camii, Uzunkuyu/1, Yeni/1, Namık Kemal/2, Uzunkuyu/8, Mezarlık/6, Sümbül/1, Mezarlık/4, Mezarlık/7, Ziya Paşa/2 ve Namık Kemal/3 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kışlak Mahallesi ve Hisarcık Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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