Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 21. 10. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Enek Mahallesi Enek, Antakya-Altınözü, Enek/1, Enek/8, Enek/19, Enek/4, Enek/11, Enek/18, Enek/22, Enek/2, Enek/20, Enek/21, Enek/10 ve Enek/14 Sokak, Tepehan Mahallesi, Tepehan, Tepehan/36, Tepehan/33, Tepehan/45, Tepehan/10, Tepehan/6, Tepehan/27, Tepehan/46, Tepehen/29, Tepehan/40, Tepehan/24, Tepehan/22, Tepehan/20, Tepehan/26, Tepehan/28, Tepehan/8, Tepehan/32, Tepehan/31, Tepehan/34, Tepehan/30 ve Tepehan/25 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kisecik Mahallesi, Yavuz Selim, Avşar, Ali Can, Derviş, Değirmen, Aydınlı, Köse, Atatürk, 2026, 2027, Yavuz Selim/1 ve Aydınlı/3 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2, Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokak Apaydın Mahallesi Übeydiye Sokak, Demirköprü Mahallesi, Yurtsever ve Avsuyu-Bohşin Yolu Sokaklara 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gökmeydan Mahallesi 32, 29, Atatürk, 25, 26, 27, 103 ve 33 Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi 2. (Sayar), 3. (Sayar), 1. (Sayar), Cumhuriyet, Atatürk ve 1 Nolu Çıkmaz Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Çekmece Mahallesi, Toygarlı, Çekmece, 37, 520, 501, Çevre Yolu, 511, 307, 316, 452, 483, 505, 567, 546, 551, 504, 710, 545, 510, 560, 547, 542, 517, 585, 548, 519, 739, 740, 742, 559, 550, 502, 501/1, 501/2. ve Bulunamayan Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Turunçlu Mahallesi, Kaya 1, Nazım Hikmet 4, Yolcu, Şeyh Dahir, Abdi İpekçi 2, Zirve, Akçay, Damla, Deniz, Mahan, Hayat, Çağla, İstiklal 2, Gül 4, Mansur, Üçyıldız ve 2215. Sokağa 10: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Turunçlu Mahallesi Meltem, Nergiz 4, Palmiye, Renk, Tepe 1, Çetin Emeç 1, Özyurt, Ümit, İnönü 7, Şeyh Dahir, Aydın 1, Zirve, Aziz Nesin 2, Diyap, Deniz, Meşe 2, Çağla, Yıldız 2, Akasya 4, 2234, 2235. ve 2237. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Aknehir Mahallesi 8, Nahırlı, 24, 1. Çıkmaz, Nahırlı (Pınarbaşı), 25, 6. Çıkmaz, Kurtuluş 3, 8542, 8544, 8546. ve 8553. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Alsancak Mahallesi Karadurmuşlu Sokak, Cumhuriyet Mahallesi Çevre Yolu, 319, 379, Hayvan Pazarı Yolu ve Hizmet Sokak, Karadurmuşlu Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Akkerpiç Mahallesi, Akar Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Tomruksuyu Mahallesi Uğur Mumcu, Ziyaret ve 1204. Sokak, Uzunbağ Mahallesi, Belediye, Delil, Erik, Ulus, Guli, Okul, Sümbül, Tepe, Antakya Samandağ, Çevlik, Çınar, 308, Büyükçat, Filiz, Nehir, Palamut, Ziyaret, Hızır, Elvan, Nilüfer, Uzun, Antakya-Samandağ, Kibrit, Ulus (Cumhuriyet), Uğur Mumcu, Neşe, Gül, Al, Meryem, Mezarlık, Çam, Yıldız, İstiklal, Cevher, Papatya, Şahin, Çiçek, Kadife, Meşe, Huzur, Stadyum, Mercan, Bahçe, Vatan, Zafer, Çoban, Ferah, Esen, Çimen, Saray, Ordu, Çay, Akasya, Değirmenbaşı, Menekşe, Ümit, Yasemin Pınar, Özgür, Karanfil, Konar, Mızraklı, Ulus (Yeni), 158-, Gazi-, Gelincik, 308-, 322-, 331-, 186, Irmak, 2555, 2559. ve Bağlar/1 Sokak, Fidanlı Mahallesi Atatürk, 95, 2703, 2705. ve 2713. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şenköy Mahallesi Ceni ve Bayır Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Bezge Mahallesi Namık Kemal (Cumhuriyet), Parlak, Uzunkuyu, Yeni, Ziya Paşa, Çıkmaz, Gül, Korkmaz, Mezarlık, Sümbül, Ballık, Karakol, Lale, Namık Kemal, Ali Yılmaz, Mezarlık (Cumhuriyet), Ucuzluk, Yeni Cami, Uzunkuyu/1, Yeni/1, Namık Kemal/2, Uzunkuyu/8, Mezarlık/6, Sümbül/1, Mezarlık/4, Mezarlık/7, Ziya Paşa/2 ve Namık Kemal/3 Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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