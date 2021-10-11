Elektrik Kesintisi

12. 10. 2021 Tarihinde Enerji verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Karlısu Mahallesi Menekşe, Mizan Çıkmazı, Nergis, Pınar, Saman Yolu, Serhat, Söğüt, Ufuk, Yaprak, Yavuz Sultan Selim, Yunus Emre, Zümrüt, Çağla Çıkmazı, Çağlayan, Çınar Çıkmazı, Çiftlik Çıkmazı, Şahin Tepesi, Şehit Muhittin Okay, Şehit Murat Yanaray, Akıncı, Atatürk, Cumhuriyet, Damla, Defne, Erenler, Fatih, Gül, Karanfil, Ahi, Akasya, Aydın, Ceylan, Cumhuriyet (Karaksı), Ensar Çıkmazı, Erenler (Karaksı), Güzide, Işık, Kalender, Mevlana, Papatya, Safa, Servet, Yavuz Sultan Selim (Karaksı), Zirve, Şehit Cemal Arzu, Kıvrım, Lale, Zeybek Deresi, Maran, Meşe, Huzur, Baraj Yolu, Burcu, Çamlık, İpek, Gazi, Akyol, Cihangir, Gülistan, Hilal, Osmaniye Sedef, Mehmet Cemil Dokuzoğlu, Dilek, Polat, Tepe, Yayla, Yeşim, Çiçek, Şehit M. Ali Karaköse, Bahar, Tomurcuk, Karderesi, Şehit Muhittin Okay/1, Mevlana 1 ve Burcu/1 Sokaklara 9: 30-16: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2., Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokak Apaydın Mahallesi Übeydiye Sokak, Demirköprü Mahallesi, Yurtsever ve Avsuyu-Bohşin Yolu Sokaklara 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kisecik Mahallesi, Yavuz Selim, Avşar, Ali Can, Derviş, Değirmen, Aydınlı, Köse, Atatürk, 2026, 2027, Yavuz Selim/1 ve Aydınlı/3 Sokaklara 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi Çınar Sokaklara 9: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Koçören Mahallesi Yukarı Koçören ve Yukarı Koçören Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi Şehit Muhsin Atac Sokak ve İbni Sina Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Numuneevler mahallesi Dere, Çay yatağı, İstasyon ve Şaban Akın Uçarna Sokaklara 10: 00-13: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Çay Mahallesi 112, 115, Mete Aslan, 113/1, 116 ve Tayfursökmen Sokaklara 3: 00-6: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Mızraklı Mahallesi Camus, Karşıyaka, Serintepe, Yüksek, İnönü, Şahin, Gezici, Ziyaret, Aslan, Havuz, Hamali, Zühür, Ehlikeyf, Demir, Yoğun, Zeyfe, Batus, Dal, Derviş, İnönü (Uğur Mumcu), İnönü (Cumhuriyet), 730, 3912, 3913, 3914, 3915, 3918, 3926, Mızraklı/1 ve Gezici 1 Sokaklara 9: 30-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Bezge Mahallesinemık Kemal (Cumhuriyet), Parlak, Uzunkuyu, Yeni, Ziya Paşa, Çıkmaz, Gül, Korkmaz, Mezarlık, Sümbül, Ballık, Karakol, Lale, Namık Kemal, Ali Yılmaz, Mezarlık (Cumhuriyet), Ucuzluk, Yeni Camii, Uzunkuyu/1, Yeni/1, Namık Kemal/2, Uzunkuyu/8, Mezarlık/6, Sümbül/1, Mezarlık/4, Mezarlık/7, Ziya Paşa/2 ve Namık Kemal/3 Sokaklara 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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