Edirne Belediyesi Meclis toplantısı gerçekleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne Belediyesi Meclis toplantısı gerçekleştirildi

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne Belediyesi Meclis toplantısı gerçekleştirildi

Edirne Belediyesi ekim ayı olağan toplantısı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında gerçekleştirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi ekim ayı olağan toplantısı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, Havsa Belediye Başkan Yardımcılığı ve Havsa Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Tufan Baş'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti.

Gürkan, bugünün Türk Medeni Kanun'unun kabulünün yıl dönümü olduğunu anımsatarak, en değerli kanunlardan biri olarak nitelediği kanunun kabul edilmesinde emeği geçen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, o dönemde mecliste görev yapan milletvekillerini rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini ifade etti.

Mecliste, belediye meclis kararıyla M, S, T ve J harf grubuna kayıtlı ticari araçlara düzenlenecek olan Yıllık Çalışma İzin Belgesi için istenilecek olan belgeler ve evraklar içerisine, ticari araçlarda çalıştırılacak olan şoförlerden e-nabız sistemi üzerinden oluşturulan kare kodlu aşı kartı ve HES kodu ibrazı da dahil edildi.

Ayrıca mecliste İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzalaması için Gürkan'a yetki verildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne araç alınarak hibe edilmesi ve İYİ Parti Grubu'nun Edirneli Şehit Polis Memuru Serhan Alışkan'ın isminin bir sokağa verilmesiyle ilgili önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Mevlüde Baş'ın eleştirilerine de cevap veren Gürkan, belediyenin altyapıyı da üstyapıyı da herkese ve her şeye rağmen bitireceğini belirtti.

Edirne Belediyesi Meclis toplantısı gerçekleştirildi

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Donald Trump Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Bülent Ersoy Meghan Markle Prens William
Spor Mesut Özil Mehmet Topal Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne Belediyesi Meclis toplantısı gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 18:15:45. #1.17#