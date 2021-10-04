Edirne Belediyesi Meclis toplantısı gerçekleştirildi

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi ekim ayı olağan toplantısı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, Havsa Belediye Başkan Yardımcılığı ve Havsa Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Tufan Baş'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti.

Gürkan, bugünün Türk Medeni Kanun'unun kabulünün yıl dönümü olduğunu anımsatarak, en değerli kanunlardan biri olarak nitelediği kanunun kabul edilmesinde emeği geçen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, o dönemde mecliste görev yapan milletvekillerini rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini ifade etti.

Mecliste, belediye meclis kararıyla M, S, T ve J harf grubuna kayıtlı ticari araçlara düzenlenecek olan Yıllık Çalışma İzin Belgesi için istenilecek olan belgeler ve evraklar içerisine, ticari araçlarda çalıştırılacak olan şoförlerden e-nabız sistemi üzerinden oluşturulan kare kodlu aşı kartı ve HES kodu ibrazı da dahil edildi.

Ayrıca mecliste İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzalaması için Gürkan'a yetki verildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne araç alınarak hibe edilmesi ve İYİ Parti Grubu'nun Edirneli Şehit Polis Memuru Serhan Alışkan'ın isminin bir sokağa verilmesiyle ilgili önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Mevlüde Baş'ın eleştirilerine de cevap veren Gürkan, belediyenin altyapıyı da üstyapıyı da herkese ve her şeye rağmen bitireceğini belirtti.