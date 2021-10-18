Diyarbakır'da görev yapan bürokrattan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da görev yapan bürokrattan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diyarbakır'da görev yapan bürokrattan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Diyarbakır PTT Başmüdürlüğünde bürokrat olarak görev yapan Paşa Taşyürek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memurlara ve bürokratlara yönelik sosyal medya hesabında, 'vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz' sözleri için Cumhuriyet Başsavcılığına...

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Ptt Başmüdürlüğünde bürokrat olarak görev yapan Paşa Taşyürek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memurlara ve bürokratlara yönelik sosyal medya hesabında, 'vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz' sözleri için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memurlara ve bürokratlara yönelik sosyal medya hesabında, yaptığı açıklamalara tepkiler sürerken, Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü Satın Alma Müdürü Paşa Taşyürek'ten tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 Ekim 2021 tarihinde birçok medya organında yayınlanan ve aynı zamanda twitter üzerinden paylaşılan videoda bu ülkede devletine hizmet etmekte olan bürokratlara açık bir şekilde iftira attığını ve bununla yetinmeyip tehdit ettiğini ileri süren ve suç duyurusu için Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe veren Paşa Taşyürek, dilekçesinde, "Bahsi gecen konular için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından 'Sevgili halkım, herhalde neyi çaldıklarının farkındasınız. Çalınan çocuklarınızın geleceğidir. Bu sistemde Erdoğan ve şürekasının kurdukları vakıfların tezgahından geçmeyenlerin, memur olmalarının neredeyse imkansız hale getirildiği görülmektedir. Daha önce memur olanların da görevde yükselmeleri TUGVA tezgahından geçmelerine bağlanmıştır. Böylece kamuda yapmak istedikleri ne kadar illegal iş, rant, mafyatik çıkar varsa, bunları yapacak memur militanlar düzene eklenmiştir. Şimdi, hepimizin gördüğü bildiği bir şey daha var. iktidarın değişmesine az kaldı. iktidar değiştiğinde, soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı 'efendim, emir aldık, uygulamak zorunda kaldık' diyecek. İşte bunu diyerek sıyrılırım diye düşünen, sarayın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum. Cenab Şahabettin'in bir sözü var. Der ki, 'en ağır angarya, faydasızlığından emin olduğunuz işi vazife namına ifa etmektir'. Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için bu, Kılıçdaroğlu ağabeyinizin size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacak. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin. Size bunu yaptıranlara farklı bir muamele olacak elbet. Çünkü, Sadi'nin dediği gibi; zalimleri bağışlamak, yoksullara cefadır. Söylediklerimi özetlemem gerekirse; Türkiye devleti yeniden halkın devleti olma yoluna girmiştir. Kurumları bir şahsın ve ailesinin ahırına dönüştürenler elbette ki hesap verecektir" şeklinde olan Kılıçdadaroğlu'nun açıklamalarına yer vererek bunlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Taşyürek, dilekçesinin devamında ise "Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere tehdit ve iftiralarda bulunmuştur. Ben yaklaşık 3 yıldır Diyarbakır PTT Başmüdürlüğünde satın alma müdürlüğü görevini yürütüyorum, şuana kadar hiçbir siyasi erk tarafından illegal bir konu için aranmadım. Kılıçdaroğlu da eski bir bürokrat olarak bu sözleri sarf ederken bizleri ne duruma düşürdüğünü anlamalı bürokratlara attığı bu iftira ve yaptığı bu tehdit açıklamasının gereğini yüce adaletimize bırakıyorum. Bu konu ile ilgili gerekli soruşturmanın başlatılmasını ve devletimiz bürokratlarına yapılan bu suçlamalar içinde kamu davası açılmasını talep ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şahap Kavcıoğlu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bensu Soral Nihal Yalçın Okan Bayülgen Tamer Karadağlı
Spor Muslera Serdar Aziz Lewis Hamilton Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır'da görev yapan bürokrattan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 11:35:51. #1.17#