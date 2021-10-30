Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'nde 29 Ekim Coşkusu

PURSAKLAR, ANKARA (Habermetre) - Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen muhteşem bir organizasyonla kutlandı.

Yakın zamanda hizmet vermeye başlayan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'nde, Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıldönümü düzenlenen programla coşkuyla kutlandı.

Programa Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık ve yönetim kurulu üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Kutlama programı Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in yapmış olduğu günün anlam ve önemini belirten konuşması ile başladı.

"Cumhuriyetimizin 98. yılını hemşehrilerimiz ile birlikte coşkuyla kutladık"

Cumhuriyet Bayramını birlik ve beraberlik içerisinde bir kez daha kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Cumhuriyetimizin 98. yılını hemşehrilerimiz ile birlikte coşkuyla kutladık. Bu gurur günümüzü ve coşkumuzu bizimle paylaşan vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını can-ı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Ertuğrul Çetin'in konuşmalarının ardından Ozan Ahmet'in türküleri ile programa devam edildi. Son olarak sahneye çıkan başkentin sevilen sanatçılarından Mustafa Taş, şarkılarını salonu dolduran Pursaklar halkı ile birlikte seslendirerek, Ankara oyun havalarıyla coşkuyu zirveye taşıdı.

Büyük bir coşku içerisinde geçen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının sonunda gerçekleştirilen çekilişle, programa katılan vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi.

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