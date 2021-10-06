Develi Belediyesi, Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda - Haberler
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Develi Belediyesi, Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir - Haberler | Güncel

Develi Belediyesi, Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda Develi Belediyesi, ilk kez Gaziantep'te düzenlenen Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarına katıldı.

GAZİANTEP (İHA) - Develi Belediyesi, Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda

KAYSERİ - Develi Belediyesi, ilk kez Gaziantep'te düzenlenen Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarına katıldı. Açıklamalarda bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "İlçemizi daha ileriye götürmek için bu tarz fuarları önemsiyoruz" dedi.

İlk kez Gaziantep'te düzenlenen Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı'na Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait stantta Develi ilçesinin yöresel ürünü olan Gacer ekmeği tanıtılırken ayrıca Develi Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler ve hizmetler katılımcılara aktarıldı.

"Bu fuarları önemsiyoruz"

Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Ev sahipliğinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. İlk defa Çevre, şehircilik ve teknoloji alanında böyle güzel bir fuar düzenleniyor. Bizlerde Kayseri'den diğer belediye başkanları arkadaşlarımızla birlikte geldik. Bu fuarları önemsiyoruz. Çünkü bizler ilçemizi daha ileriye götürebilmek için gayret eden insanlarız. Dolayısıyla burada gördüğümüz ve başka belediyenin yapmış olduğu projeleri ilçemize nasıl getirebiliriz noktasında stantları geziyor ve ufkumuzu genişletiyoruz. İlçemize standart olarak getirebileceğimiz o hizmet ya da örnekleri deneyimle konusunda güzel bir adım olmuş oluyor. Memnunuz, şuana kadar çok güzel bir ambiyans var. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin açmış olduğu stantta Develi ilçemize ait Gacer Ekmeğini de sergiliyoruz. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"2022 yılı büyük projelerimizin başladığı ve Develi'mizin çehresinin daha da güzelleştiği bir yıl olacak"

Devam eden ve başlayacak olan projelerden bahseden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "İnşallah, 2022 yılında Develi ilçemizde büyük projelerle hizmetlerimize devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde beklediği ve sevinçle karşıladığı büyük projelerimiz var. Örneğin; Sağlık Bakanlığımız tarafından yapımı devam 150 yataklı Develi Devlet Hastanemiz bitme noktasına geldi. İnşallah, bu yıl içerisinde hastanemizin açılışını planlıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemizden aldığımız destekle Develi'mizin çehresini ve vizyonunu etkileyeceğini düşündüğümüz meydan projemize start veriyoruz. Yine Develideki vatandaşlarımızın merakla beklediği büyük emlak projesinin de startını vereceğiz. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek yani 2022 yılında büyük projelerimizin başladığı ve Develi'mizin çehresinin daha da güzelleştiği bir yıl olacak" diye konuştu.

Develi Belediyesi, Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda

Develi Belediyesi, Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda

Develi Belediyesi, Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda

Develi Belediyesi, Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda
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