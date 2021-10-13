Dereceyle kazandığı üniversiteye gidemeden lösemiye yenik düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dereceyle kazandığı üniversiteye gidemeden lösemiye yenik düştü

AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel
Dereceyle kazandığı üniversiteye gidemeden lösemiye yenik düştü

Bursa'da geçen yıl girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) sözelde Türkiye 47'ncisi, eşit ağırlıkta ise Türkiye 96'ncısı olan 19 yaşındaki Selman Abdullah Bayram'ın ailesi, lösemiden kaybettikleri çocuklarının, hayali olan ve tam burslu yerleştiği Koç Üniversitesine bir gün...

BURSA (AA) - Bursa'da geçen yıl girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) sözelde Türkiye 47'ncisi, eşit ağırlıkta ise Türkiye 96'ncısı olan 19 yaşındaki Selman Abdullah Bayram'ın ailesi, lösemiden kaybettikleri çocuklarının, hayali olan ve tam burslu yerleştiği Koç Üniversitesine bir gün bile gidememesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra hazırlandığı YKS 2020'de derece yapan Bayram'a, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümüne tam burslu olarak yerleşmesinden kısa süre sonra lösemi teşhisi konuldu.

Bu süre zarfında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisine başlanan Bayram, bir gün bile gidemediği okulunda kaydını dondurmak zorunda kaldı. Ekonomist olmayı hedefleyen Bayram, hastalığına karşı 14 aydır verdiği mücadeleyi 8 Ekim gecesi kaybetti.

Bursa Hamitler Mezarlığında toprağa verilen Bayram'ın acılı ailesi, başka çocukların yaşaması için kan bağışında bulunulması, donör olunması çağrısında bulundu.

"Okul işlemlerimizi hastanede gerçekleştirdik"

Anne Ruveyda Bayram, AA muhabirine, oğlunun, hedefleri olan bir öğrenci olduğunu ve onunla gurur duyduğunu anlattı.

Selman Abdullah'ın 1,85 boyunda, atletik bir yapıya sahip olduğunu belirten Bayram, "Tercih açıklandıktan bir hafta sonra lösemi teşhisi konuldu. Okul işlemlerimizi hastanede gerçekleştirdik. Tedaviye başladık, zorlu bir tedaviydi. Uzun süreçliydi, sonunda maalesef kaybettik. Yüzde 70 oranında lösemiyi yenme şansımız vardı. Oğlumun bu atletik ve güçlü yapısı bize yüzde 100 umut veriyordu. 'Benim çocuğum bu hastalığı yenemezse kimse yenemez' diye düşünüyordum. Hiç yılmadı, sonuna kadar savaştı ama kaybettik." ifadelerini kullandı.

Bayram, oğlunun yaşam dolu olduğunu ve okumayı çok sevdiğini dile getirerek, "Hastaneye yatıldığında ilk olarak kardeş nakillerine bakılıyor. Kardeşlerden uyum olmayınca donör için Türkiye ve dünya bankalarına bakılıyor. Bizim kardeş yüzde 70 uyumlu olduğu için son joker olarak bakıldı. Daha sonra uygun donör bulamadık. Bu süreçte sesimizi duyurmaya çok çalıştık. Birçok kitleye ulaşmaya çalıştık. Bir günde 2 bine yakın donör başvurusu aldığımız bile oldu ancak uygun donör bulamadık." diye konuştu.

"Donörün kişiye özel olacağını düşünüyorlar"

Lösemiye karşı donör çağrısında bulunan Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda bilinçsizlik var. Donörün kişiye özel olacağını düşünüyorlar. Ben ve oğlum, 'Bize olmazsa başkalarına umut olsun' diye düşündük. Bazen insanlar 'donör olursam benden bir şey eksilir' düşüncesine kapılıyor ya da ağrılı bir süreç yaşayacaklarına düşünüyorlar. Öyle değil, benim 13 yaşındaki kızım donör oldu ve kızıma hiçbir şey olmadı. 13 yaşındaki bir çocuğun dayandığı ve hiçbir acı çekmediği şeye bilinçsiz ve duyarsız kalınmamalı. Çünkü oğlum gibi nice çocuklar, 'umut olsun' diye donör arayışına giriyor. Anne babalar çaresiz kalmasın, çocuklarını kaybetmesin istiyorum. Kan vermek ve donör olmak hayatınızdan hiçbir şey eksiltmeyecek. Ayrıca can kurtardığınız için sizi mutlu edecek."

Bayram, bu süreçte kendilerine destek veren Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi yönetimi ve öğrencilerine, BUÜ Hastanesi çalışanlarına, Koç Üniversitesi ve LÖSEV yetkililerine teşekkür etti.

"18-19 yıl yaşamadıkları şeyi 14 aya sığdırdılar"

Baba Hasan Bayram da oğlunun hastalık süresi olan 14 ay boyunca hep annesiyle vakit geçirdiğini dile getirdi.

Oğlunun zeki ve çalışkanlığını anlatan Bayram, "Oğlum ve eşim 14 ay boyunca birbirlerini hiç yalnız bırakmadı. 18-19 yıl yaşamadıkları şeyi 14 aya sığdırdılar, birbirlerine güç verdiler. Bizim akıl hocamız Selman Abdullah'tı, destek oluyorduk birbirimize." ifadelerini kullandı.

AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri
TÜRKİYE'DE İLK DEFA TESPİT EDİLEN BÖCEK, AĞAÇLARA ZARAR VERİYOR

TÜRKİYE'DE İLK DEFA TESPİT EDİLEN BÖCEK, AĞAÇLARA ZARAR VERİYOR

 ABD Dışişleri Bakanlığı: 'NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz.

ABD Dışişleri Bakanlığı: "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz.

 Son dakika: Türkiye'de 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Türkiye'de 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Işıl Sergen Düm Tek Tek Nihal Yalçın
Spor Fatih Terim Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dereceyle kazandığı üniversiteye gidemeden lösemiye yenik düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 11:13:32. #1.17#