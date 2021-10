AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk kıta sahanlığına gemisi gönderen ülkelere uyarıda bulunarak "Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır" dedi.

Altındağ Belediyesi'nin ' Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı' açılışına katılan Oktay, hatıra ormanında dikilen 498 fidanın Kıbrıs halkını zulümden kurtaran 498 şehit için adına dikildiğini belirtti.

"Dikilen fidanlar Türkiye-KKTC dostluğu gibi kök salarak ebedileşecektir"

Türkiye-KKTC kardeşliğine Altındağ'da yeni bir sembol kazandırıldığını söyleyen Oktay, "1974 Barış Harekatı'nda Mehmetçik ve Mücahitlerimiz omuz omuza istiklal mücadelesi vermiştir. Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türkü'nü hedef alan baskı, terör ve insanlık dışı sindirme çabalarına son vermiştir. Harekat hafızalarda silinmeyen izler bırakmış, Mehmetçiğimizin kahramanlık destanlarına bir yenisini daha eklemiştir. Kıbrıs Türk halkını zulümden kurtararak özgürlük ve refaha kavuşması için verilen mücadelede şehit verdiğimiz 498 kahramanımız için bu hatıra ormanında 498 fidan büyüyecek. Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatacak ve gazilerimizin cesaret timsali olacak bu alanda dikilen fidanlar, Türkiye-KKTC dostluğu gibi kök salarak ebedileşecektir. Kıbrıs Türkü'nün varlığı, hakları ve hürriyeti için cesaretle savaşan ve bu uğurda gözlerini kırpmadan can veren tüm Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmetle anıyorum. Kıbrıslı Türklerin özgürlük mücadelesine öncülük eden Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı şükranla yad ediyorum. Kuzey Kıbrıs'ta yazılan diriliş destanının hayattaki canlı tanıkları olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı'nı hayata geçirerek Türkiye-KKTC kardeşliğine Ankara Altındağ'da yeni bir sembol daha kazandıran Altındağ Belediye'mize ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Sadece Ankara'da 20 adet millet bahçesi projemiz var"

'Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi' programı ödeneğinin 158 milyar 258 milyon TL' ye çıkarıldığını hatırlatan Oktay, "Bizler de Cumhurbaşkanımız liderliğinde yeni şehircilik vizyonu ile belediyelerin yanında olmaya devam ediyoruz. Dün itibariyle bir icraat bütçesi olarak hazırladığımız 2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimizi tamamlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisimize gönderdik. Bütçe teklifinde "Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi" programı ödeneğini, yaklaşık yüzde 39 artırarak 158 milyar 258 milyon lira seviyesine çıkarmış durumdayız. Yenilikçi ve çevreci yatırımlara odaklanacağımız bütçemizle yerelde özellikle akıllı kentler ve çevre dostu şehirler alanında yeni ufuklar açacağız. Akıllı ulaşım ve park yerleri, yaygın wi-fi ağları, dijital kiosklar, akıllı trafik uygulamaları ve temiz enerji yatırımlarını destekleyecek ve öncelik vereceğiz. Yeşil dönüşüm doğrultusunda şehirlerimizi millet bahçeleri gibi yeşil alanlarla güzelleştirirken, kitlesel tüketimden kaynaklanan atıkların da çevreyi kirletmesine engel olacağız. Sadece Ankara'da 20 adet millet bahçesi projemiz var ve yeşil koridorlar ile ülkemizin dört bir tarafını sarıyoruz. Ayrıca katı atıktan hava ve gürültü kirliliğine kadar, çevreye zarar veren tüm unsurların olumsuz etkilerini bertaraf etmeye yönelik yatırımları şehirlerimizde yaygınlaştıracağız. Asım Başkanım, Altındağ Belediyemizin zaten halihazırda bir 2023'e doğru yeşil Altındağ planı olduğunu biliyoruz; buna akıllı şehir uygulamaları ve temiz enerjiyi de ekleyerek yeşil kalkınma devrimine Altındağ'dan en güçlü desteği vereceğinize inanıyorum. Ayrıca açılışını yaptığımız KKTC parkı ve hatıra ormanı gibi, Türkiye ile KKTC arasında kültürel ve insani ilişkileri güçlendiren projelerde ve kardeş belediye işbirliklerinde Altındağ'ı öncü olarak görmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs halkının haklarını her zaman savunacaklarını vurgulayan Oktay sözlerine şöyle devam etti:

"Tarih bize Rum tarafının derdinin bir ortaklık devleti kurmak olmadığını açık şekilde göstermektedir ve tarih, görmeyi bilenler için iyi bir uyarıcıdır. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm, ancak Ada'nın gerçeklerini esas alan bir yaklaşımla mümkündür. Bu anlayışla, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından Cenevre'de sunulan öneriye tam destek veriyor, uluslararası toplumu bu gerçekçi öneriyi önyargısız bir şekilde değerlendirmeye davet ediyoruz. Uluslararası toplumun vicdanında 'ön yargıların hakikatlerin önüne geçmesi' kabul edilemez. Özellikle Doğu Akdeniz'de ülkemizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayan girişimlerle ve bu kafayla bir yere varılamaz! Bunu anlamamakta direnen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır. Oruç Reis gemimiz Mersin Körfezi'nin güneybatısında, Deniz Kuvvetleri unsurlarımızın refakatinde faaliyetlerine devam edecektir. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve çıkarlarını koruduğumuz gibi, Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını da aynı kararlılıkla korumayı sürdüreceğiz. Diğer taraftan Maraş bölgesinin yeniden hayat bulması yönünde verdiğimiz karardan vazgeçmeyeceğiz. İki egemen devletli çözüm irademizden geri adım atmayacağız. KKTC'de üreten hem adaya hem bölgeye katkı veren iş insanlarının, üniversitelerin, turizmcilerin emeklerinin zayi olmasına izin vermeyeceğiz. Ekonomik ve kalkınma işbirliğimiz çerçevesinde KKTC'nin hayat damarlarını oluşturan sektörlere ve altyapısına ayrı ayrı eğilmeye ve kalkınma adımlarını desteklemeye devam edeceğiz."

Açılışa katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Rum yönetimine karşı ortaya koydukları iyi niyete rağmen Rum yönetimi tarafından bu durumun reddedildiğini ve anlaşmaya yönelik her hangi bir umudun verilmediğini ifade etti.

"Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti vardır ve adı da KKTC'dir"

Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığının Kıbrıs'taki Türk halkının güvenliği için çok önemli olduğunu söyleyen Tatar, "Bizim için en büyük güç kaynağı Türkiye Cumhuriyeti'nin arkamızda durmasıdır. O bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Her türlü desteği vermişler, her türlü fedakarlığı yapmışlar. Netice itibarıyla Kıbrıs'ta artık yeni bir anlayış yerleşmiştir. Yıllardan beridir federal temelde bir anlaşma için ezik ve haliyle karşı tarafa boyun eğik bir şekilde o müzakere masalarında adeta yalvarır şekilde bir federasyon bir ortaklık kurulması için bekledik. Ortaya koyduğumuz bütün iyi niyetlere rağmen karşı tarafın her vesileyle bunu reddetmesi ve dolayısıyla Kıbrıs'ta eşitlik temelinde bir anlaşmanın olabileceğini umudunu verememesi durumu ortaya çıktı. Kıbrıs'ın bir Yunan adası olduğuna hala inanmaları ve Avrupa Birliği'ni arkalarına almak suretiyle federasyon yani çoğunluğun azınlığı yöneteceği Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'nde olmadığı için birkaç yıl içerisinde kendilerine göre Kıbrıs'tan varlığını çekeceği ve Doğu Akdeniz'i onların hakimiyetine vereceğimizi dair düşüncelerinin olmayacağını her fırsatta kendilerine söyledik. Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti vardır ve adı da KKTC'dir. Doğu Akdeniz'deki mücadelede ulusal çıkarlarımızın, milli menfaatlerimizin savunmasında hep Mavi Vatan'da mavi sularda zenginliklerin araştırılmasında aynı zamanda stratejidir. Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığı hem Kıbrıs Türk halkının güvenliği için önemlidir. Aynı zamanda KKTC'nin güçlü olması Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği için de önemlidir. Dolayısıyla bu işin bütün parametrelerine baktığımızda artık Kıbrıs'ta siyasi istikrar için mutlaka KKTC'nin daha da güçlenmesi gerekmektedir" dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı yapılan parkın, tüm dünyaya Türkiye'nin Kıbrıs davasındaki kararlı duruşunun simgesi olduğunu belirterek, "Tarih boyunca Kıbrıs bizim her zaman haklı davalarımızın başında geldi. Kıbrıs uğruna nice şehitler, gaziler verdik. Hepsinin mekanı cennet, Makamı Ali olsun. Bugün bu kahramanlarımızın aziz hatırasını yaşatmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı'nın açılışını yapıyoruz. Burası bir parktan çok adeta bir selamlama noktası. Ankara'mıza gelen misafirlerimizin de yoğun olarak kullandığı Ankara çevreyolunun hemen yanındaki bu alanda yer alan şanlı bayraklarımız herkesi selamlayacak. 20 dönümlük bir alana yaptığımız bu park inanıyoruz ki, tüm Dünyaya Kıbrıs davamızdaki haklı ve kararlı duruşun bir simgesi olacak" ifadelerini kullandı.