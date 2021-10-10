Craft İstanbul Fuarı'nda BUSMEK'e yoğun ilgi - Haberler
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Craft İstanbul Fuarı'nda BUSMEK'e yoğun ilgi

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Craft İstanbul Fuarı'nda BUSMEK'e yoğun ilgi Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden üniversitelerin, bağımsız el sanatları atölyelerinin ve olgunlaşma enstitülerin katıldığı 'Craft İstanbul Fuarı'nda BUSMEK standı büyük ilgi gördü.

İSTANBUL (İHA) - Craft İstanbul Fuarı'nda BUSMEK'e yoğun ilgi

BURSA - Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden üniversitelerin, bağımsız el sanatları atölyelerinin ve olgunlaşma enstitülerin katıldığı 'Craft İstanbul Fuarı'nda BUSMEK standı büyük ilgi gördü.

Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bu sene ikincisi yapılan 'Craft İstanbul Fuarı'na, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan BUSMEK de katılım sağladı. 140 farklı katılımcının ilgi gösterdiği fuara, bağımsız sanatkarların yanı sıra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden üniversiteler, bağımsız el sanatları atölyeleri, olgunlaşma enstitülerinin öğretim kadroları ve öğrencileri katıldı. Farklı ülkelerin de yer aldığı fuarda, katılımcılar el emeği ürünlerini ziyaretçiler için sergiledi. İpek kozasından nihai ürüne kadar olan dönüşüm sürecinin canlı performansla anlatıldığı BUSMEK standında, Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasının nakşedildiği farklı zaman ve mekan tasvirlerinden oluşan özel minyatür eserler, Hilye-i Şerif koleksiyonunun nadide parçaları, Çini sanatının eşsiz örnekleri ile ebru ve filografi branşlarından ürünler sergilendi. BUSMEK standını gezerek eserleri yakından inceleyen ziyaretçiler, tezgahlarda ipek halı dokuma ve tepme mancınık ile yumuşayan kozalardan çıkan iplerin çile halinde sarılmasını büyük ilgiyle takip etti. Fuarı ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, stantları tek tek gezerek sanatçılarla sohbet edip yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Alinur Aktaş, 6-10 Ekim tarihleri arasında rahmetli Kadir Topbaş'ın ismini taşıyan gösteri merkezindeki Craft İstanbul El sanatları Fuarı'nda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. 140 farklı katılımcının ilgi gösterdiği fuara, üniversitelerin, bakanlıklara bağlı kuruluşların, valiliklerin, belediyelerin kalkınma ajanslarının ve yurtdışından kurumların fuara ilgi gösterdiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, "Ülkemizin zenginliği olan çok özel ürünleri fuarda görme imkanı bulduk. Bu fuarda Bursa olarak yer almamız gerekiyordu. Bursa çok kadim bir medeniyete sahip. Beraberinde modern yönü kadar elindeki değerleriyle de bilinmektedir. Minyatür eserlerimizi, hilye-i şerif koleksiyonumuzu, çini uygulamalarımızı, ebru ve filografi branşlarındaki ürünlerimizi, BUSMEK marifetiyle yapılan çalışmaları sergiledik. Bursa standının özel ilgi gördüğünü gözlemledik. Ayrıca Bursa demek ipek demek. Kozadan nihai ürüne kadar olan süreci burada tatbik ederek ziyaretçilere gösteriyoruz. İpek ürünlerimizi sergiledik. Organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Fuar hayırlı olsun" dedi.

Craft İstanbul Fuarı'nda BUSMEK'e yoğun ilgi

Craft İstanbul Fuarı'nda BUSMEK'e yoğun ilgi

Craft İstanbul Fuarı'nda BUSMEK'e yoğun ilgi

Craft İstanbul Fuarı'nda BUSMEK'e yoğun ilgi
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Haber: Craft İstanbul Fuarı'nda BUSMEK'e yoğun ilgi - Haberler
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