Covid-19'a yakalanan kızına özlemini resmettiği çalışma, Paris'te sergileniyor

İZMİR'de yaşayan Ege Üniversitesi öğretim görevlisi Bedia Zeynep Çakar, eşi ve kızının Covid-19'a yakalanmasıyla geçirdikleri karantina sürecini 'Our quarantine days' (Bizim Karantina Günlerimiz) isimli eserde anlattı. Çakar'ın karantinayı anlatan eserleri, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun (UNESCO) çağrısıyla Paris'te sergilenmeye hak kazandı.

UNESCO, Temmuz 2021'de küresel bir çağrı yayınlayarak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki kadınları, pandemiyle ilişkili hikayeleriyle sanat eserlerini göndermeye davet etti. Creative Resilience (yaratıcı dayanıklılık) sergisini oluşturmak için tüm kıtalardan 54 bilim kadını seçildi. Türkiye'den seçilen iki kadından biri olan Ege Üniversitesi Grafik Tasarım Bölüm Koordinatörü ve Öğretim Görevlisi Bedia Zeynep Çakar'ın (36) 5 eseri Paris ve Dubai'de sergiye sunuluyor. Çakar, pandemi başladığı dönemde eşi İsa Can Çakar (36) ve kızı Lidya Çakar'ın (5) Covid-19'a yakalandığı süreçte yaşadığı endişeyi eserlerinde yansıttığını söyledi. Kendisini çok etkileyen karantina sürecini anlatan Çakar, "Bizi bölen ve iletişim sağlayan balkon camımız vardı. Kızım bana dokunmak ve beni öpmek istiyordu. Ben yanağımı uzatıyordum, kızım camı öpüyordu. 'Our quarantine days' (Bizim Karantina Günlerimiz) adlı eserim o günlerde çıktı. Bu eserde kendimi ve kızımı resmettim" dedi.