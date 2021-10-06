CHP'li vekiller, soğan üreticileriyle bir araya geldi

CHP'li heyet, Şereflikoçhisar ilçesine ziyarette bulundu. Heyet, ilk olarak Şereflikoçhisar Ziraat Odası'na geldi. CHP'liler, Ziraat Odası Başkanı Hikmet Bozkurt ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Çiftçilerin sıkıntılarını dile getiren Bozkurt, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti. Heyet daha sonra, soğan üreticileriyle bir araya geldi. Vekillerle konuşan üreticiler; elektrik, su, gübre ve işçi maliyetlerine ilişkin şikayetlerini dile getirdi.

CHP'li heyet, daha sonra üreticilerle beraber soğan ekili tarlaları gezdi.