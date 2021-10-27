Çad Cumhuriyeti'nden gelen rektör heyeti Nevşehir'de - Haberler
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Çad Cumhuriyeti'nden gelen rektör heyeti Nevşehir'de

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Çad Cumhuriyeti'nden gelen rektör heyeti Nevşehir'de

Batı Akademisi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Barka, Encemine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Saleh Daoussa Haggar ve beraberlerindeki heyet, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ile bir araya geldi.

Batı Akademisi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Barka, Encemine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Saleh Daoussa Haggar ve beraberlerindeki heyet, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Aktekin, akademik iş birliği görüşmeleri kapsamında Çad'dan gelen heyeti makamında ağırladı.

Batı Akademisi Rektörü Barka, Türkiye'deki çeşitli üniversitelere ziyaretler gerçekleştirdiklerini, iki ülke üniversiteleri arasında bilimsel ve akademik konularda ortak işbirliği içerisinde olmak istediklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Aktekin ise üniversite olarak Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) belirlediği hedefler doğrultusunda uluslararasılaşmaya büyük önem verdiklerini kaydetti.

Aktekin, Afrika ülkelerinden Cezayir, Benin, Etiyopya, Gana, Gambiya, Libya, Uganda, Nijer ve Moritanya gibi 45 farklı ülkeden 703 uluslararası öğrencinin NEVÜ'de eğitim gördüğünü ve ülke üniversiteleri arasında yürütülebilecek ikili işbirliklerine de açık olduklarını ifade etti.

Aktekin ve konuk heyet, üniversiteler arası ikili işbirlikleri kapsamında yürütülebilecek ortak çalışmalar üzerine bir süre görüştü.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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