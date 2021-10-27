BUÜ Rektörü Kılavuz, görevdeki 2,5 yılını değerlendirdi

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, gerçekleştirdiği basın toplantısı ile görev sürecindeki 2, 5 yılı kamuoyu ile paylaştı. Hayata geçirilen projeler ve akademik gelişim süreci hakkında bilgiler veren Kılavuz, geride kalan süreçte Üniversitenin derlenip toparlandığını vurguladı.

Görükle Kampüsü'nde yer alan Çamlık Yemekhanesi'nde yerel ve ulusal basın temsilcileriyle buluşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, devam eden yatırımlar ve maliyetleri hakkında bilgilendirmeler yaptı. Yoğun bakım inşaatlarının 30 milyon TL maliyete sahip olduğunu ve devam ettiğini aktaran Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; "İnşallah 2022 yılı içerisinde devreye almış olacağız ve hastanemizin yoğun bakım ihtiyacını uzun süreli karşılayacak. Acil servislerimiz bize yakışır bir durumda değildi. Orada da inşaata başladık. 9 ay sonra 2 bin metrekarelik modern bir acilin hizmete geçtiğini hepiniz göreceksiniz. Personelimiz için de modern bir yemekhane yapacağız. Projesi hazırlandı. Bütçesi de mevcut. Çocuk hastanemizi de yapacağız. Hayırseverlerimizden gelen destekler ile kliniklerimizi yenilemeye devam ediyoruz. Tıp Fakültesi Hastanemiz, önceki dönemlerde görmediği imkanları ve yatırımları bu dönemde görüyor" diye konuştu.

"BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNE EN FAZLA BÜTÇE AYIRAN ÜNİVERSİTELERDEN BİRİYİZ"

2022 Yılı bütçesinin 1 milyar 6 milyon TL olduğunu açıklayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bütçenin yüzde 85'inin personel ve SGK giderleri olduğunu aktardı. Yatırım bütçelerinin önceki yıla göre yüzde 23 oranında arttığını belirten A. Saim Kılavuz; "Elbette yeterli değil. Bunların bir kısmı alt yapı yatırımları, bir kısmı da yapacağımız yeni yatırımlara gidecek. Türkiye'de bilimsel araştırma projelerine en fazla bütçe ayıran üniversitelerden biriyiz. Döner sermaye gelirlerimizin yüzde 5'ini bilimsel araştırma projeleri ve Ar-Ge faaliyetlerine ayırmak gibi bir zorunluluğumuz var. Bu gelirlerden 18 milyon TL'sini tamamen bilimsel araştırma projelerimize ayırıyoruz. Şuan komisyondan ve hakemden geçen tüm projelerimize kaynak ayırdık. Ar-Ge bütçemiz konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz" açıklamasında bulundu.

DAHA ÇOK ÜNİVERSİTEYE İHTİYAÇ VAR

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin öğrenci kapasitesi açısından ciddi bir doyum noktasında bulunduğunun altını çizen Rektör Kılavuz, bölünerek yeni üniversite açılmasını çok sağlıklı bulmadığını vurguladı. Bursa'nın yeni üniversitelere ihtiyaç duyduğunu söyleyen Kılavuz; "Antalya, Adana, Trabzon ve Kayseri üniversite sayısı itibariyle bizden çok daha ilerideler. Bu konu Bursa kamuoyunun kucağına bırakılmıştır. Çözülmek isteniyorsa tüm yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, dinamik güçleri devreye girmelidir. Yeni devlet üniversitelerine veya özel üniversitelere ihtiyacımız var. Ancak bundan da önemlisi, mevcut üniversitelerin kapasitesini ve kalitesini arttırmak gibi bir yöne doğru gidiş olduğunu görüyoruz. Bursa'da büyük bir ihtiyaç var. Mudanya Üniversitesi önümüzdeki yıl devreye giriyor. Burada garantör üniversiteyiz. Şahinkaya için de garantör olduk. Kararı senatomuzdan çıktı. Burada kurulacak her üniversitenin garantörlüğünü yapmaya hazırız. Destek oluruz. Bursa'ya 4-5 üniversite yakışır" dedi.

PATENT SAYISI 276'YA ÇIKTI

Yürütülen başarılı çalışmalar ile BUÜ'nün akademik anlamda gözle görülür bir yükseliş yaşandığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "2020 yılı sonu itibariyle 16 Araştırma Üniversitesi içerisinde 11. sıraya yükseldik. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite sıralamasında da 21. sıradan 19. sıraya yükseldik. URAP'ın Türkiye sıralamasında 29. sıradan 27. sıraya yükseldik. Yine URAP'ın dünya sıralamasında 1319. sıradayız. Bu sıra bizim hak ettiğimiz bir sıra değildir. Hoca sayımız biraz daha fazla olsa veya öğrenci sayımızı biraz düşürebilsek 2-3 basamak daha yukarılarda olacağız. Üniversite olarak ilk kez uluslararası bir derecelendirme kuruluşuna dünyadaki gerçek sıramızı görebilmek için başvuruda bulunduk. 1200 ile 1300 sıralama arasında yer aldık. Burada sevindirici olan son iki yılımızı değerlendikleri Endüstri İlişkileri, Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Toplum ilişkileri noktasında 716. sırada oluşumuzdur. Biz göreve gelirken öğrenci dostu üniversite ve toplumla bütünleşmiş üniversite mottosu ile hareket ettik. Ciddi mesafeler aldığımızı söyleyebiliriz. Bu başarıda ULUTEK ve Teknoloji Transfer Ofisimizi tebrik etmemiz gerekiyor. Kapatılmak üzere oran bir Teknoloji Transfer Ofisimiz vardı. Bunlar üniversite ile sanayici arasında köprü mesafesi oluşturan kurumdur. Hocalarımızın çalışmaları, yöneticilerimizin azmi ve çalışanlarımızın gayreti ile bugünlere geldik. Göreve başladığımızda 26 patentimiz olduğu söyleniyordu. Şuanda 276 patentimiz var. Teknoloji Transfer Ofisimizin rakamları bunlar. Hepsi bizim zamanımızda değil. Çok önceki yıllarda patent aldığı ortaya çıkan hocalarımızın konudan haberi yok. Tabiri caizse biz bu anlamda üniversitemizi derleyip toparladık" diye konuştu.

ÜNİVERSİTE AR-GE MERKEZLERİ İLE DOLACAK

ULUTEK Teknopark'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın da ortaklıklarının bulunduğuna işaret eden Rektör Kılavuz; "BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'ın hazırlattığı 800 milyon Dolar tutarındaki projesi hayata geçtiği takdirde 144 dönem arazi içerisinde büyük bir Ar-Ge Merkezi hayata geçirilecek. Bütçe bulunması için çalışmalar yapılıyor. Bu proje oluncaya kadar gelen diğer talepleri değerlendiriyoruz. Örneğin Renault, Ar-Ge Merkezi'ni yeniden ULUTEK bünyesine taşımak istiyor. Önceden buradaydı, ayrıldı. Şimdi yeniden gelmek istiyor. TUSAŞ'ın burada bir Ar-Ge Merkezi var. TUSAŞ'a inşallah 1 yıl içerisinde 2 katlı 1000 metrekarelik bir yer hazırlayabildiğimiz takdirde önümüzdeki yıl 30, sonraki yıl 50 ve 2025'e kadar 150'ye ulaşacak bir mühendis kitlesini orada çalıştıracaklar. Bu gençler orada milli muharip uçağının malzemelerinin hafifletilmesi üzerine çalışıyorlar. Bunu başardılar ve daha da geliştirmek için uğraşacaklar. Bu girişimlerimiz sanayi işbirlikleri sayesinde inşallah daha da gelişecek. Ben olduk, bitti veya mükemmel bir noktaya geldik demiyorum. Merdivenleri teker teker çıkıyoruz. Ben ve ekibim üniversitenin tarihinde duvarın üzerine bir tuğla koyabilirsek, bizden sonraki arkadaşlarımız da onun üzerine tuğlalar koyabilirse, üniversitemiz hak ettiği noktaya gelecektir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER İÇİN SOSYAL DONATI ALANLARI OLUŞTURULUYOR

Kampüs içerisindeki sosyal yaşamın geliştirilmesi adına projeler ürettiklerini kaydeden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Öğrencilerimizin burada keyifli vakit geçirebilmeleri için girişimlerde bulunuyoruz. Bir zincir marketi getirdik. Kafeterya hizmeti veren bir mekan açtık. Sosyal donatı alanlarını genişletiyoruz. Yeni yatırımlar ile spor yapabilecekleri çok sayıda yeni alan oluşturuyoruz. Belediyelerimiz ile bu konuda yoğun işbirlikleri yapıyoruz. Nilüfer ve Bursa Büyükşehir Belediyelerimiz bizlere katkıda bulunuyor. Kültürel alanlar oluşturuyoruz. Mezuniyet törenlerine yeniden başladık. Yaz okullarını ve bütünlemeleri geri getirdik. Ek kütüphane binamız gerçekten örnek bir alan oldu. Pandemi süreci elbette bu yatırımlarımızın hızını biraz yavaşlattı. Ancak biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm bu girişimlerin ardından öğrencilerimizden de çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Elbette herkesi memnun edemiyoruz. Fakat yaptığımız memnuniyet anketlerinde özellikle öğrencilerin memnuniyet oranı yüzde 46'lardan yüzde 61'lere çıktı. Daha yukarılara çıkması için gayret ediyoruz. Öğrenci olmasa biz de olmayız. Onlar bizim velinimetimiz" dedi.

ÜNİVERSİTE YENİ YATIRIMLAR İLE GÜÇLENECEK

Üniversite içerisinde yürütülen deprem güçlendirme çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, Prof. Dr. Kamil Dilek'in Rektörlüğü döneminden başlayarak binaların deprem güçlendirme faaliyetlerinin başlatıldığını açıkladı. Deprem güçlendirmesi yapılması gereken 4-5 binanın bulunduğuna işaret eden Saim Kılavuz; "Eski bir üniversiteyiz. Güçlendirilmesi gereken binalarımız var. Ancak yeni binalar yaparak bunu takviye etmemiz lazım. Örneğin Diş Hekimliği Fakültemize kampüs içerisinde bir bina düşünüyoruz. Bağışçı bir işadamı ile anlaştık. Ocak veya Şubat itibariyle temelini atma noktasına geleceğiz. Bir başka bağışçımız ile 72 yataklı organ nakil merkezi konusunda mutabık kalındı. Mühendislik Fakültemiz, Otomotiv Mühendisliği ve Makine Mühendisliği'nin ortak kullanacağı laboratuvar konusunda da başka bir bağışçımıza yer teslimini yaptık ve önümüzdeki günlerde temelini atacağız. Bu söylediklerimin her biri 15-20 milyon TL'lik yatırımlardır. Çocuk Hastanesi konusunda önceki dönem bir proje hazırlanmıştı. Biz o projeyi revize ettik ve uzlaşı sağladık. Takriben 250 yataklı olacak. Projesi bitti bitiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde temelini atacağız. O da 350 milyon TL'lik bir iş olacak. Merkezi Derslikler konusu var. İnşaat atıl bir durumda bekliyor. Müteahhide verilen süre doldu. Yeni bir ihale ile devreye sokacağız. Dolayısıyla hem binaları yenilemek hem de yeni binalar yaparak deprem güçlendirme sorununu çözeceğiz" diye konuştu.

YURT SORUNU YAŞANMIYOR

Kalite çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kılavuz, Üniversitenin tarihinde ilk kez topyekün bir kalite belgesi alması için girişimde bulunduklarını söyledi. Daha önce kısmı olarak başvuruların bulunduğunu, ancak genel anlamda ilk başvurunun kendi dönemlerinde yapıldığını açıklayan Kılavuz, pandemi sürecinde olunmasına rağmen sürecin başarı ile tamamlandığını ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nin ISO EN 9001: 2015 Belgesi aldığını kaydetti. Rektör Kılavuz, Kredi Yurtlar Kurumu'nun yaptığı 10 bin kişilik binalar, üniversitenin kendi yurtları ve belediyelerin verdiği destekler sayesinde yurt konusunda kayda değer ciddi bir sıkıntının yaşanmadığının da altını çizdi.

KADROSUNU ALAMAYAN AKADEMİK PERSONEL YOK!

Konuşmasında akademik personel kadroları konusuna değinen Rektör, bu alanda Türkiye'nin en başarılı üniversitesi olduklarının altını çizdi. Yapılan çalışmaların karşılığını aldığını belirten Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; "Çıkan son ilanımız ile birlikte toplam 630 kadroyu tedavüle soktuk. Bu çok büyük bir rakamdır. Norm kısıtı dışında hak edip de kadrosunu alamayan hemen hemen akademik personelimiz yok denilebilir. Dönemimizin sonuna kadar tüm kriterleri sağlayan hocalarımızın hepsine kadrolarını vermiş olacağız. İnsanlar geleceğe umutla baktıkları zaman üretim oluyor. Üretimin olduğu yerde de huzur ve güven oluyor. Aynı şekilde idari personelde de 100'e yakın arkadaşımızı görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabii tuttuk. Sınav sonucu daha üst kadrolara getirildiler ve maaşları da yükseldi. Üniversitemizde huzur çok önemli. Yönetim olarak biz de bu konuya hassasiyet gösteriyoruz. Problemleri anında çözmeye çalışıyoruz. Ulaşılabilen bir yönetim kadromuz var. Her konuda müzakerelere açığız" açıklamasında bulundu.

Basın toplantısında Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Koordinatörler, Üniversite Hastanesi Başhekimi ve Daire Başkanları da hazır bulundu.

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