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Bolu'da "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" etkinlikleri başladı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da

Bolu'da "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" etkinlikleri, açılış programıyla başladı.

BOLU (AA) - Bolu'da "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" etkinlikleri, açılış programıyla başladı.

Afad İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kent Meydanı'nda düzenlenen programda, Deprem Simülasyon Tırı'nda deprem anında çocukların okul ortamında nasıl davranmaları gerektiği uygulamalı anlatıldı.

Çevredeki riskler ile afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru kuralların aktarıldığı etkinlikte, afet ve acil durum planı, bina güvenliği, tahliye, toplanma ve barınma alanları, ilk yardım, yangın ve afet farkındalığı konularında bilgiler verildi.

Katılımcılar, daha sonra Bolu AFAD İl Müdürlüğü, JAK, UMKE, İHH, Türk Kızılay, Bolu İtfaiyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Köroğlu Dağcılık, Kartalkaya Gençlik Spor ve İzcilik Kulübünce açılan stantları gezdi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli bomba arama köpeği "Ödül" de stantları gezen öğrencilerden büyük ilgi gördü. Öğrenciler, "Ödül" ile bol fotoğraf çektirdi.

Etkinlikte, deprem çantası da dağıtıldı.

Programa, Vali Yardımcısı İlhan Turgut, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, SGK İl Müdürü Hanefi Taştan, Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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