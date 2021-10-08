Boğaziçi Üniversitesi'nin temelleri 1863 yılında bir eğitmen, mucit, teknisyen ve mimar olan Dr. Cyrus Hamlin ile tanınmış hayırsever ve zengin bir tüccar olan New York'lu Mr. Christopher Rheinlander Robert tarafından Birleşik Devletler sınırları dışındaki ilk Amerikan koleji olan Robert Kolej'in İstanbul'da kurulması ile atılmıştır. Peki, Boğaziçi Üniversitesi nerede, hangi il, ilçede? İşte, detaylar…

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ NEREDE?

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul/ Beşiktaş- bebek konumunda yer almaktadır.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TARİHÇESİ

Robert Kolej bir eğitmen, mucit, teknisyen, mimar ve kurucu olan Dr. Cyrus Hamlin ile tanınmış hayırsever ve zengin bir tüccar olan New York'lu Mr. Christopher Rheinlander Robert tarafından İstanbul, Türkiye'de kurulmuştur.

Boğaziçi Üniversitesi'nin temelleri 1863 yılında bir eğitmen, mucit, teknisyen ve mimar olan Dr. Cyrus Hamlin ile tanınmış hayırsever ve zengin bir tüccar olan New York'lu Mr. Christopher Rheinlander Robert tarafından Birleşik Devletler sınırları dışındaki ilk Amerikan koleji olan Robert Kolej'in İstanbul'da kurulması ile atılmıştır.

Mr. Robert finansal yükü üstlenirken, Dr. Hamlin ise Birleşik Devletler'den kaynak sağlayarak Kolej'i kurma sorumluluğunu eline almıştır. Yeni kurulan Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda, Kolej'in kapıları ırk, milliyet, din gözetilmeksizin önyargısızca ve ayrım yapılmadan tüm öğrencilere açık olmasına, hiçbir koşulda herhangi bir politik eğilim göstermemesine, hiçbir politik düşünceye dahil olmamasına ve eğitim dilinin İngilizce olmasına karar verilmiştir.

Bağışlar ve yardımlarla finanse edilen Robert Kolej'in ilk binası Hamlin Hall'un inşaatı 1871 yılında tamamlanmıştır. Bugün Güney Kampüs dediğimiz kampüsteki tüm tarihi binalar Birinci Dünya Savaşı'ndan önce inşa edilmiş ve inşalarında kampüste bulunan ocaktan çıkarılan mavi kireçtaşı kullanılmıştır.

Zaman zaman ciddi finansal kaynak sıkıntısı çeken Robert Kolej'in ekonomik durumu, 1930'lu yıllarda savaş öncesi Türkiye ekonomisinden ve Birleşik Devletler'deki ekonomik krizden oldukça etkilenmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin tarafsızlığını korumasına rağmen, savaş sona erene kadar pek çok problem çözümsüz kalmıştır. 1960'lara gelindiğinde Robert Akademi'nin bugün Güney Kampüs olarak bilinen Hisar Kampüsü'nü tamamen yükseköğrenime bırakarak, Arnavutköy'deki kampüse taşınması, oradaki Amerikan Kız Koleji ile karma bir eğitim kurumu oluşturacak şekilde birleşmesi düşünülmeye başlanmıştır.

Mart 1971'de dönemin başkanı Dr. Everton, Robert Kolej'in üzerine herhangi bir kampüs üzerinde bağımsız bir üniversitenin kurulması için Türk hükümetini teşvik eden önergenin 26 Ocak 1971'de Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiğini açıklamıştır. Çalışmalar 1971 yazında sonuçlandırılmıştır. Binaları, kütüphanesi, laboratuvarları, tüm imkanları ve personeliyle 118 dönümlük bugünün Güney Kampüsü 10 Eylül 1971'de tamamen Türk hükümetinin üzerine geçmiştir. Boğaziçi Üniversitesi, yüz yıldan fazla Robert Kolej'in kampüsü olarak kullanılan alana resmi olarak kurulmuştur.

16 Eylül 1863 : Bebek Seminer Okulunda Robert Kolej 4 öğrenci ile eğitime başlar. Hamlin Başkan seçilir

20 Aralık 1868 : Rumelihisarı'nda inşaat izni alır.

5 Temmuz 1869 : Bebek Kampüs'te ilk binanın temeli atılır.

17 Mayıs 1871 : İlk bina biter ve Hamlin adı verilir.

1877 : George Washburn Başkan olur.

1878 : Robert Kolej'e adını veren Christopher Rhinelander Robert 76 yaşında Paris'te ölür.

1888 : Robert Kolej'de Kurucular Günü kutlanmaya başlar.

1891 : Vakıf Başkanı Kennedy, Bebek Kampüs'te kendi adına Başkan evi yaptırır. (Kennedy Lodge)

1897 : Robert Kolej'de ilk Atletizm karşılaşması yapılır. 1900 : C. Hamlin 89 yaşında Lexington'da ölür.

1902 : Theodorus Hall'un (Robert Kolej Hazırlık Binası) Olivia Eggleston P. Stokes tarafından yaptırılması.

1903 : G. Washburn RC'den ayrılır ve Dr.Caleb Gates Başkan olur.

1904 : William E. Dodge ve oğlu Cleveland Dodge tarafından yaptırılan Dodge Cimnastik Salonunun bitişi.

1906 : C. Hamlin'in oğlu Alfred Dwight Foster tarafından yapılan Washburn Hall'un tamamlanması.

1907 : Basketbol Türkiye'ye Robert Kolej sahalarından girdi.

1908 : İlk 'Charter Günü' Amerikan Kız Kolejinde kutlandı.

1908-1909 : Robert Kolej'de ilk öğrenci Konseyi kuruldu.

1912 : Mühendislik Fakültesi binasının tamamlanması ve Caleb Frank Gates'in adının verilmesi. (Gates Hall)

1913 : Alfred Dwight Foster Hamlin tarafından yatakhane olarak kullanılmak üzere Anderson Hall'ın yapılması.

1914 : C.Hamlin'in kızı Henrietta Washburn adına yapılan binanın (Washburn Hall) tamamlanması - John Sloane dispanserinin yapılması.

1922 : C.Gates ve Hüseyin Pekta Lozan Konferansına katılır.

1932 : Gates başkanlıktan istifa eder ve ilk olarak hem Robert Kolej 'in hem de Amerikan Kız Koleji'nin başına Dr. Paul Monroe getirilir. Romanya Kraliçesi Marie ve kızkardeşi Amerikan Kız Koleji'nde misafir olurlar. Robert Kolej Kütüphanesi Bebek Kampüs'te tamamlanır ve Alexander Van Millingen adı verilir.

1935 : Dr. Monroe'dan sonra, Dr. Walter L. Wright Başkan olur. Hüseyin Pekta, ilk Türk Müdür olur. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

1944 : Dr. Wrigh'tan sonra, Dr. Floyd Black Başkan olur.

1946 : Missouri gemisinin Amirali Hewitt Bebek Kampüs'ü ziyaret eder.

1955 : Dr. Duncan Ballantine, Dr. Black'den sonra Başkan olur.

1957 : Robert Kolej Yüksekokul olur.

28 Kasım 1960 : General Cemal Gürsel 2 koleji ziyaret eder. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Kasım 1962 : Prof. Arnold Toynbee Amerikan Kız Koleji'ni ziyaret eder.

Mayıs 1963 : Robert Kolej'in 100. Kuruluş Yılı Kutlamaları.

18 Mayıs 1963 : Vakıf Başkanı George Walbridge Perkins adına yeni Mühendislik binasının kurulması.

1965 : Dr. Dwight Simpson Başkan olur.

1968 : Dr. John S. Everton Başkan olur.

18 Mayıs 1971 : Yüksek kısım resmen sona erdi.

Eylül 1971 : Amerikan Kız Koleji ve Robert Kolej'in birleşmesi.

1971 : Robert Kolej Boğaziçi Üniversitesi olur.

1971 : Prof.Dr. Aptullah Kuran rektör seçilir.

1972 : Matbaa kurulur.

1979 : Prof.Dr. Semih Tezcan rektör olur.

1982 : Prof.Dr. Ergün Toğrol rektör olur. Eğitim Fakültesi kurulur.

1983 : Kuzey Kamüste Ana Kütüphane açılır. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Boğaziçi Üniversitesine bağlanır. Çevre Bilimleri Enstitüsü faaliyete başlar.

1984 : Kare Blok faaliyete geçer.

1985 : Kuzey Kampüs'te Erkek Yurdu açılır. Kilyos'taki Sarıtepe arsası üniversiteye katılır.

1986 : B.Ü. Kültür Mirası Müzesi restore edilip açılır. Kuzey Kampüs'te Kız Yurdu açılır.

Güney Kampüs'te yüzme havuzu hizmete girer.

1987 : Eğitim Teknolojisi Binası açılır.

1989 : Kuzey Kampüs'te YADYOK Ek Binası ve Turgut Noyan Konferans Salonu açılır.

Uçaksavar Kampüs'te genç öğretim üyeleri için yapılan lojmanlar tamamlanır.

1990 : Hisar Kampus açılır.

1991 : Murat Dikmen Konferans, Konser ve Sinema Salonu açılır.

1992 : Prof.Dr. Üstün Ergüder rektör olur. Uçaksavar Kampüs'te özel yurt açılır.

1993 : Yaz Okulu açılır.

1996 : Prof.Dr. Üstün Ergüder ikinci kez rektör seçilir. UBYO açılır.

1997 : Uçaksavar Kampüs'te kapalı spor kompleksi açılır.

1998 : Uçaksavar Kampüs'te Superdorm açılır. Theodorus Hall restore edilerek "Zeynep ve Ayşe Birkan Kız Yurdu" adını alır.

1999 : Internet ortamında kayıt gerçekleştirilir. Sloane Reviri restore edilir, Sosyoloji ve Psikoloji bölümleri bu binaya taşınır. Öğrenci Temsilciliği Komisyonu uzun bir aradan sonra tekrar faaliyete geçer.

2000 : Albert Long Hall restore edilir ve "Boğaziçi Üniversitesi.Kültür Merkezi" adıyla hizmete girer. Prof. Dr. Sabih Tansal rektör olur. 40 yıllık aradan sonra kampüste ilk kez bir org konseri verilir. Mithat Alam Film Merkezi açılır.

2003 : Kuzey Kampüs'te Park Binası hizmete açılır.

2004 : Uçaksavar Kampüs'te BÜ Garanti Kültür Merkezi açılır. Güney Kampus Isı Merkezi ve atölyelerin yerine inşa edilen Natuk Birkan Binası faaliyete geçer. Prof. Dr. Ayşe Soysal rektör olur.

2007 : Hisar Kampüs'te kapalı yüzme havuzu açılır.

2008 : Yeni Bina (New Hall) hizmete açılır. Prof. Dr. Kadri Özçaldıran rektör olur.

2009 : Kandilli Kampüs'te Teleiletişim ve Enformatik Alanlarında Araştırmacı ve Akademisyen Yetiştirme Merkezi (TAM) ve Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü yeni binası açılır. Kütüphane ek binası açılır.

2010 : Kuzey Kampüs'te yeni inşa edilen 3.Kuzey Yurdu hizmete girer. Teknopark açılır.

2011 : Lisansüstü öğrencileri için Kuzey Kampüste inşa edilen 4.Kuzey Yurdu açılır.

Hamlin Hall "yeşil bina" olarak (140 yıl sonra) restore edilir.

2012 : Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu rektör olur.

2013 : Teknoloji Transfer Ofisi kurulur. Robert Kolej'in kuruluşunun 150. Yılı çerçevesinde akademik, kültür-sanat ve edebiyat alanlarında etkinlikler düzenlenir.

2014 :Kandilli Kampüsünde inşa edilen, Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi açılır. Kuzey Kampüste bulunan Turgut Noyan Binası yerine inşa edilen bina faaliyete geçer, YADYOK İngilizce Hazırlık Birimi yeni binaya taşınır. Kilyos Sarıtepe Kampüsünde yeni inşa edilen 3. Kilyos Yurdu hizmete girer. Kilyos Sarıtepe Kampüsünde Rüzgar Enerji Santralı kurulur, 27 Aralık 2014'te elektrik üretmeye başlar.

2015 :BÜ-Borsa İstanbul işbirliği ile Finans Teknopark kurulur. Kilyos Kampus spor salonu açılır. SineBu açılır.

2015 : Güney YADYOK binası restore edilir, isminin John Freely Binası olmasınakarar verilir.

2016 : Demir Demirgil Salonu restore edilir. Nafi Baba Binası yeniden inşa edilerek faaliyete geçer. Tarsus Çırçır Fabrikası restore edilerek açılır.

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