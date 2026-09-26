Haberler

Yapay zekayla patronu taklit ettiler! Bankadan 95 milyon Euro çaldılar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yapay zekayla patronu taklit ettiler! Bankadan 95 milyon Euro çaldılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya’da yapay zekayla üst düzey yöneticilerin sesini ve kimliğini taklit eden dolandırıcılar, ülkenin en büyük bankacılık gruplarından birinin özel bankacılık birimini hedef alarak 95 milyon Euro'luk dev bir soygun gerçekleştirdi. Sahte WhatsApp mesajları ve klonlanmış seslerle yönetimi kandıran çete, milyonlarca Euro'yu Asya'daki hesaplara aktardı. Dev banka kayıp olan 36 milyon Euro'nun peşine düştü.

  • İtalya'da Intesa Sanpaolo'nun özel bankacılık birimi Fideuram, yapay zeka destekli dolandırıcılıkla yaklaşık 95 milyon euro kaybetti.
  • Dolandırıcılar, üst düzey yöneticilerin kimliğine bürünerek sahte WhatsApp mesajları ve yapay zekayla kopyalanmış ses kullandı.
  • Paranın büyük bölümü Çin ve Hong Kong'daki hesaplara gönderildi; yaklaşık 59 milyon euro geri alınırken en az 36 milyon euro kripto paralara dönüştürüldüğü için kayıp.

İtalya'da yapay zekanın kullanıldığı ileri teknoloji dolandırıcılık, ülkenin en büyük bankalarından Intesa Sanpaolo'nun özel bankacılık birimi Fideuram'ı hedef aldı. Dolandırıcılar, üst düzey yöneticilerin kimliğine bürünerek sahte WhatsApp mesajları ve yapay zekayla kopyalanmış ses kullandı. Bu yöntemle yaklaşık 95 milyon euroluk transfer gerçekleştirildi. Paranın büyük bölümü geri alınırken, yaklaşık 36 milyon Euro henüz bulunamadı.

SAHTE PATRON WHATSAPP'TAN MESAJ ATTI

Reuters'in haberine göre dolandırıcılık şubat ayında başladı. Dönemin Fideuram Başkanı Paolo Molesini, Intesa Sanpaolo CEO'su Carlo Messina'dan geldiğini düşündüğü bir WhatsApp mesajı aldı. Mesajda, bankanın yurtdışındaki bir finansal işlem için acil şekilde bazı para transferleri yapması gerektiği söylendi.

Molesini'nin tanıdığı uluslararası bir hukuk firmasının yöneticisi de kısa süre sonra devreye girdi. Ancak telefondaki kişi gerçek avukat değildi. Dolandırıcılar, yapay zeka kullanarak avukatın sesini kopyaladı ve Molesini'yle konuştu. Böylece sahte WhatsApp mesajı, telefon görüşmesiyle desteklenerek güvenilir gösterildi.

PARALAR ÇİN VE HONG KONG'A GÖNDERİLDİ

Sahte talimatların ardından Fideuram'dan çok sayıda havale yapıldı. Paraların önemli bölümü Çin ve Hong Kong'daki hesaplara gönderildi. Transferlerin ardından dolandırıcılık fark edilince banka, uluslararası bankacılık sistemleri üzerinden paranın izini sürmeye başladı.

Çalışmalar sonucunda yaklaşık 59 milyon euro geri alınırken, en az 36 milyon euro kripto paralara dönüştürüldüğü için hâlâ kayıp durumda. İtalyan makamları, kayıp paranın izini sürmek için farklı ülkelerle adli işbirliği yürütüyor.

YAPAY ZEKA DOLANDIRICILIĞIN YENİ SİLAHI OLDU

Olay, yapay zekayla oluşturulan sahte görüntü ve seslerin finansal dolandırıcılıkta ne kadar etkili kullanılabildiğini de ortaya koydu. Dolandırıcılar yalnızca bir yöneticinin adını kullanmakla kalmadı; mesajlaşma ve ses taklidiyle karşılarındaki kişide gerçek bir görüşme yaptığı izlenimi oluşturdu.

İtalya'daki bankacılık sektörü de son dönemde yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemlerine karşı güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
İstanbul için AKOM'dan kuvvetli sağanak uyarısı! Pazar akşamı başlıyor, hafta boyunca sürecek

Pazar akşamı başlıyor! Sağanak bütün hafta bırakmayacak
İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağladı

Yıldız futbolcunun ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağlamış
Afyonkarahisar'da bir sürücü, sokak köpeğine çarpıp durmayarak yoluna devam etti

Bulun bu vicdansızı! Görenlerin içini sızlatan görüntü
Beşiktaş 10 sayıdan geri döndü ancak son topta kazanamadı

Beşiktaş 10 sayıdan geri döndü ancak son topta kazanamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Busenaz Sürmeneli üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesinde
İstanbul'da sokak ortasında korku dolu anlar: İlkokul öğrencilerini bıçakla kovaladı

Küçücük çocuklar kabusu yaşadı: Can havliyle esnafa sığındılar

Leyla ile Mecnun'un ilk Leyla'sıydı! Ezgi Asaroğlu'nu bir de şimdi görün

Leyla ile Mecnun'un ilk Leyla'sıydı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Fenerbahçe, Azerbaycan'a gidiyor

Fenerbahçe, kardeş ülkeye gidiyor! İşte rakibi
TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar! 8 şüpheli yakalandı

TOKİ arsasıyla vurgun yaptılar! Dudak uçuklatan miktar
Kars'ta bozayı arı kovanını devirip balı yedi! Ziyafet anları güvenlik kamerasında

Arı kovanını açık büfeye çevirdi! Gece yaşananlar kamerada
MasterChef'te korku dolu anlar! Emre'nin yardımına Mehmet Şef koştu

MasterChef'te korku dolu anlar! İlk müdahale Mehmet Şef'ten geldi