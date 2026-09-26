Yapay zekayla patronu taklit ettiler! Bankadan 95 milyon Euro çaldılar

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İtalya'da yapay zekanın kullanıldığı ileri teknoloji dolandırıcılık, ülkenin en büyük bankalarından Intesa Sanpaolo'nun özel bankacılık birimi Fideuram'ı hedef aldı. Dolandırıcılar, üst düzey yöneticilerin kimliğine bürünerek sahte WhatsApp mesajları ve yapay zekayla kopyalanmış ses kullandı. Bu yöntemle yaklaşık 95 milyon euroluk transfer gerçekleştirildi. Paranın büyük bölümü geri alınırken, yaklaşık 36 milyon Euro henüz bulunamadı.

SAHTE PATRON WHATSAPP'TAN MESAJ ATTI

Reuters'in haberine göre dolandırıcılık şubat ayında başladı. Dönemin Fideuram Başkanı Paolo Molesini, Intesa Sanpaolo CEO'su Carlo Messina'dan geldiğini düşündüğü bir WhatsApp mesajı aldı. Mesajda, bankanın yurtdışındaki bir finansal işlem için acil şekilde bazı para transferleri yapması gerektiği söylendi.

Molesini'nin tanıdığı uluslararası bir hukuk firmasının yöneticisi de kısa süre sonra devreye girdi. Ancak telefondaki kişi gerçek avukat değildi. Dolandırıcılar, yapay zeka kullanarak avukatın sesini kopyaladı ve Molesini'yle konuştu. Böylece sahte WhatsApp mesajı, telefon görüşmesiyle desteklenerek güvenilir gösterildi.

PARALAR ÇİN VE HONG KONG'A GÖNDERİLDİ

Sahte talimatların ardından Fideuram'dan çok sayıda havale yapıldı. Paraların önemli bölümü Çin ve Hong Kong'daki hesaplara gönderildi. Transferlerin ardından dolandırıcılık fark edilince banka, uluslararası bankacılık sistemleri üzerinden paranın izini sürmeye başladı.

Çalışmalar sonucunda yaklaşık 59 milyon euro geri alınırken, en az 36 milyon euro kripto paralara dönüştürüldüğü için hâlâ kayıp durumda. İtalyan makamları, kayıp paranın izini sürmek için farklı ülkelerle adli işbirliği yürütüyor.

YAPAY ZEKA DOLANDIRICILIĞIN YENİ SİLAHI OLDU

Olay, yapay zekayla oluşturulan sahte görüntü ve seslerin finansal dolandırıcılıkta ne kadar etkili kullanılabildiğini de ortaya koydu. Dolandırıcılar yalnızca bir yöneticinin adını kullanmakla kalmadı; mesajlaşma ve ses taklidiyle karşılarındaki kişide gerçek bir görüşme yaptığı izlenimi oluşturdu.

İtalya'daki bankacılık sektörü de son dönemde yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemlerine karşı güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.